Систему обмена данными по долговременному уходу за людьми введут на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Ставрополья создадут и внедрят систему обмена данными о людях, нуждающихся в долговременном уходе. Программа внедряется в соответствии с национальным проектом "Демография", сообщило в пятницу краевое управлении по информационной политике.

"В этом году планируется наладить обмен сведениями между 12 организациями соцобслуживания и 42 медорганизациями в отношении 3,5 тыс. человек. В дальнейшем информационный обмен охватит все профильные структуры региона и всех, кто нуждается в долговременном уходе", - говорится в сообщении.

На первом этапе создания системы планируется собрать сведения о потенциальных получателях услуг и сформировать банк данных. Информация будет включать в себя данные для идентификации социального обслуживания, медицинские рекомендации по уходу и реабилитации человека.

Программа долговременного ухода в Ставропольском крае охватила уже более 4 тыс. человек, каждому из них будет подобран индивидуальный набор услуг. В работе участвуют семь районов и городских округов Ставрополья, весь край подключится к работе в этом направлении в 2024 году.

Федеральный проект "Старшее поколение" нацпроекта "Демография" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, системы долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Кроме того, проект включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию людей предпенсионного возраста.