Более половины регионов РФ до конца года перейдет на цифровую систему утилизации мусора

Более половины регионов России до конца года перейдет на программное обеспечение, которое позволит не допустить необоснованного роста тарифов на вывоз мусора и сделать переработку отходов экономически эффективной: тщательно выверенная логистика, более рациональное расположение мусороперерабатывающих предприятий и полигонов позволят сохранить справедливые цены на вывоз отходов для всех участников рынка. Цифровизация отрасли - результат перехода на новое законодательство, нацеленное на улучшение экологии страны.

Изменения в закон "Об отходах производства и потребления" действуют с 1 января 2019 года. С этого момента все регионы России должны изменить систему сбора и утилизации мусора. Она предполагает переход контроля над рынком от многочисленных частных и муниципальных компаний к крупным региональным операторам. Кроме того, меняются требования к инфраструктуре, которая теперь будет нацелена на переработку промышленных и бытовых отходов.

Зачем нужна новая система утилизации ТКО

Во многих регионах страны рынок обращения с отходами считается проблемным. До нового законодательства местные власти далеко не всегда могли проконтролировать десятки и сотни подрядчиков, а те в свою очередь нередко нарушали правила сбора и вывоза мусора. Стремясь получить максимальную выгоду, недобросовестные подрядчики нередко сбрасывали отходы на несанкционированные свалки, не довозя их до специально оборудованных площадок и полигонов твердых коммунальных отходов (ТКО).

Результатом "серого" рынка стало множество незаконных свалок, где оказывались отходы любого класса опасности. Главная проблема таких свалок для экологии - это так называемый фильтрат, токсичные жидкости, которые образуются от соприкосновения отходов разного типа друг с другом. Они проникают в почву и грунтовые воды, отравляют их и делают непригодными для жизни и потребления.

За последние несколько лет в России случился целый ряд скандалов, связанных с несанкционированными свалками и устаревшей инфраструктурой утилизации мусора. Жители Архангельской, Московской, Ставропольской, Ленинградской и других областей требовали привести в порядок систему вывоза отходов: свалки стали угрожать экологической ситуации в регионах. Самая тяжелая ситуация сложилась в Подмосковье, где ежегодно с учетом производства отходов должно складироваться около 8 млн тонн мусора. В июне министр экологии региона Дмитрий Куракин утверждал, что дефицит места для захоронения бытовых отходов составляет 3 млн тонн в год.

К 2018 году стало очевидно, что старая система не приспособлена для решения всего спектра экологических проблем, связанных с мусором. Эта ситуация нашла отражение в майских указах президента России ("О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", подписан 7 мая 2018 года). В документ вошел отдельный национальный проект "Экология".

Как будет работать новая схема

Важным этапом в реализации нового законодательства стало внедрение современных цифровых технологий. Они позволяют перестроить инфраструктуру утилизации и переработки отходов для того, чтобы новые правила были выгодны региональным экономикам.

Нацпроект "Экология" предполагает, что плата за вывоз ТКО переходит из общедомовых расходов в разряд коммунальных платежей. Однако цифровизация мусорного рынка позволит сохранить эти тарифы на минимально возможном уровне.

Лидер цифровизации в этой отрасли - программное обеспечение компании "Большая Тройка" - уже продемонстрировало эффективность в этом отношении. Электронная модель территориальной системы вывоза мусора в Удмуртии оказалась выгоднее, чем схема, которую ранее предлагал региональный оператор. В итоге изначальный ежемесячный тариф в 166 рублей с человека снизился до 135,25 рублей. Это означает, что годовой региональный бюджет Удмуртии сэкономил 200 млн рублей.

Директор компании "Большая Тройка" Артем Седов рассказал, что программное обеспечение основано на обработке большого объема данных из множества источников. В электронные базы включены не только сведения о месторасположении свалок, контейнеров и мусоровозов. "Мы отслеживаем экономические показатели. Учитываем индекс цен на электричество, воду и газ, изменение численности населения в регионе, стоимость земельных участков, - заявил Седов в комментарии ТАСС. - Кроме того, система может спрогнозировать тариф в зависимости от того, какой класс отходов будет заезжать на местные полигоны. Каждый класс опасности отходов требует разной технологии переработки и утилизации".

Программный комплекс "Большой Тройки" позволяет просчитать не только затраты, но и прибыль. Речь о полезных фракциях, которые образуются в результате переработки отходов. Цифровые алгоритмы прогнозируют потенциальную прибыль для региона. На этой основе ПО помогает выбрать оптимальное месторасположение объектов инфраструктуры: от мусороперегрузочных станций и площадок временного накопления до новых полигонов и заводов переработки.

Как рассказал Артем Седов, с "Большой Тройкой" контракт заключили уже 50 российских регионов. К концу года компания планирует начать работу в других субъектах РФ.

Кроме того, переход на новые цифровые решения подразумевают новую систему отчетности для подрядчиков - с применением мобильных технологий, а также навигационной системы ГЛОНАСС. В частности, контейнеры оснащаются датчиками заполнения, которые оповещают оператора, что мусор пора вывозить. Кроме того, оператор может в режиме реального времени следить за работой персонала через систему видеонаблюдения, а также фотоотчетов, которые работники загружают в систему через мобильные устройства. Эти меры позволяют вывести мусорный рынок из "серой" зоны и создать систему, которая будет полезна как для экологии, так и для экономики.