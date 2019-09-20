Медведев посетил уникальную церковь Николы на Липне

ОСТРОВ ЛИПНО /Новгородская область/, 20 сентября. / ТАСС/. Премьер РФ Дмитрий Медведев в ходе поездки в Новгородскую область в пятницу посетил уникальную церковь Николы на Липне 13-го века.

Церковь расположена на острове Липно в устье реки Мста в 9 км от Новгорода. Регулярного сообщения с островом нет, сюда можно добраться либо примерно за час на катерах, либо зимой по льду. Объект охраняется ЮНЕСКО, однако в связи с ветхим состоянием закрыт для показа.

Медведев отметил, что впечатления от сегодняшнего визита великолепные. Он вспомнил, как приезжал три года назад сюда с президентом РФ Владимиром Путиным и увидел, в каком прискорбном состоянии находится этот уникальный храм. Он поблагодарил тех, "чьими трудами этот храм теперь возрожден", и отметил, что в его стенах предстоит еще масса исследований, в частности, по фрескам.

Страницы истории

Согласно новгородским летописям, монастырская церковь Николы на Липне была основана в 1292 году. Она была частью Николо-Липнинского монастыря, который как архитектурно-функциональный комплекс перестал существовать в начале 19-го века. По преданию, церковь воздвигли близ места, где примерно за 180 лет до того была обретена чудотворная икона Святителя Николая, от которой исцелился новгородский князь Мстислав, сын Владимира Мономаха.

Церковь Николы на Липне - один из первых каменных храмов, возведенных на Руси после монгольского нашествия. Летопись называет строителем Никольской церкви новгородского архиепископа Климента. В начале 17-го века Липнинский храм был разорен шведами и длительное время пребывал в запустении, а в 1677 году церковь еще и пострадала от молнии.

От этих невзгод храм уже не оправился: в 19-м веке в Никольской церкви совершали службу уже только дважды в год, а после революции из-за отсутствия богослужений храм даже не пришлось официально закрывать. В годы Великой Отечественной войны церковь оказалась на линии фронта и подверглась мощному артиллерийскому обстрелу, но, несмотря на значительные разрушения, выстояла.

К 1960 году храм был впервые исследован новгородскими реставраторами. Из первоначального убранства церкви сохранились сильно поврежденные фрагменты фресок и знаменитый храмовый образ св. Николы. Икона была написана в 1294 году для церкви Николы на Липне на деньги купца, она принадлежит к числу самых выдающихся и запоминающихся образов древнерусского искусства. Как рассказала генеральный директор Новгородского музея-заповедника Наталья Герасимова, в храме обнаружена фреска, которая является самым древним изображением князя Владимира в лике святого.

В сентябре 2016 года на острове и в церкви с частной поездкой побывали президент РФ Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев. По ее итогам было принято решение о том, что министерство культуры профинансирует восстановление этого памятника древнерусского зодчества. Реставрационные работы, оцененные в 21 млн руб., начались в 2017 году и будут завершены в ноябре 2019 года.