Город проведения следующего форума "Среда для жизни" выберут на конкурсе

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 20 сентября. /ТАСС/. Город проведения пятого форума "Среда для жизни" будет выбран на конкурсной основе. Об этом журналистам в пятницу заявил генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.

"Глава Минстроя [Владимир Якушев] сделал нам интересное предложение: отобрать следующий город по конкурсу, поскольку к нам поступает много заявок на проведения форума "Среда для жизни". Мы сейчас совместно с Минстроем займемся разработкой критериев для конкурса, и следующий город будет определен по итогам конкурса",- сказал Плутник.

В свою очередь Якушев отметил, что критерии конкурса должны быть направлены не на бюджетную обеспеченность региона, а на то, как команды на местах заточены на получение результата.

Форум "Среда для жизни" проводится ДОМ.РФ при поддержке правительства и Минстроя России ежегодно в разных городах. Программная дирекция форума - Институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка". Партнерами мероприятия выступают ВЭБ.РФ, Фонд развития моногородов, информационное агентство ТАСС, Совет муниципальных образований Новгородской области и Агентство стратегических инициатив.