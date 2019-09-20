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Дело Павла Устинова

Крашенинников: ситуация с Устиновым показала необходимость анализа применения норм УК

Речь идет о правоприменении, а не о норме закона, отметил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Ситуация с приговором актеру Павлу Устинову говорит скорее о том, что в комплексном анализе нуждается правоприменение статей Уголовного кодекса, а не о необходимости внесения туда поправок. Такое мнение в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС выразил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

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"Если говорить конкретно про историю с Устиновым, то, на мой взгляд, здесь конечно достаточно жестко суд поступил, когда вынес решение", - сказал парламентарий, напомнив, что любые сомнения должны толковаться в пользу подсудимого, и поводом для сомнений здесь служат кадры задержания актера. Глава комитета допустил, что суд в итоге изменит свое решение, о чем также говорит смягчение меры пресечения с ареста на подписку о невыезде.

"Речь идет о правоприменении, а не о норме закона", - продолжил Крашенинников, отвечая на вопрос о том, не нуждаются ли в пересмотре ряд статей УК. По его словам, "надо посмотреть, как применяются" действующие нормы. "Надо проанализировать все. И правоприменение, и работу самого закона, и общественное мнение", - добавил депутат.

"Надеюсь, что суд учтет все моменты и будет исходить из тех постулатов, которые существуют в уголовном праве, в уголовном процессе", - резюмировал Крашенинников.

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РоссияДело Павла Устинова
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