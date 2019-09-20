Минприроды опровергло данные об увеличении стоимости охотничьих животных в 400 раз

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Техническая ошибка была допущена при публикации данных о запасах и стоимости охотничьих ресурсов за 2017 год, согласно которой стоимость 21 вида животных выросла в 400 раз. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в министерстве.

"При публикации Минприроды России информации о запасах некультивируемых биологических ресурсов животного мира и их изменении в натуральном и стоимостном измерении за 2017 год была допущена техническая ошибка, связанная с единицами измерения и их разрядностью, вследствие чего были опубликованы неверные сведения о стоимости некультивируемых биологических ресурсов животного мира, а также о численности лани, муфлона и гибридов зубра с бизоном, домашним скотом", - говорится в сообщении.

Минприроды России направило в Росстат уточненные данные по этому поводу.

По словам источника ТАСС в министерстве, новые и верные данные могут быть опубликованы уже в понедельник.

Ранее РБК сообщил, что Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов. Стоимость зверей, таких как лоси, барсуки и туры, повышена в 400 раз - до 267 млрд руб.