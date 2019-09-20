Мединский поможет Крыму открыть нескольких десятков современных кинотеатров

ЯЛТА, 20 сентября. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский в пятницу перед открытием Международного кинофестиваля "Евразийский мост" в Ялте пообещал Крыму помощь в открытии нескольких десятков современных кинотеатров.

По словам министра, фестиваль способствует популяризации российского кино. "Расстраивает только, что в Крыму мало современных кинотеатров", - сказал журналистам Мединский, добавив, что в Ялте их всего три. "Схожу, посмотрю все", - пообещал он, напомнив, что Минкультуры в рамках нацпроекта разрабатывает программу кинофикации малых городов России.

"Если Крым в программу включится - мы это поддержим, - пообещал Мединский. - Несколько десятков современных кинотеатров откроем, чтобы все крымчане могли смотреть хорошее кино". Он добавил, что надеется на то, что "кино в Крыму возродится, будет восстановлена Ялтинская киностудия".

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов назвал фестиваль одним из "знаковых международных мероприятий российского Крыма". У него спросили, будет ли он сам смотреть фильмы из программы кинофестиваля. "Пять лет фильмы не смотрю, времени не хватает, думаю, еще пять лет смотреть не буду, но что-нибудь постараюсь увидеть", - сказал Аксенов.

Он отдельно поблагодарил инициатора фестиваля, председателя Союза кинематографистов РФ Никиту Михалкова, который придумал этот киносмотр. "Фестиваль существует уже четыре года, это срок, - сказал журналистам Михалков. - Мы боялись, что он замрет, потому что санкции, многие актеры боялись сюда ехать. Но надеюсь, что фестиваль, наоборот, расширится, к тому же здесь будет работать Ялтинская киностудия".

О фестивале

Фестиваль впервые прошел в Крыму в 2016 году. Сопрезиденты киносмотра - министр культуры Крыма Арина Новосельская и народный артист России Виктор Мережко, которые в пятницу со сцены Ялтинского театра имени Чехова объявили об открытии киносмотра.

После церемонии открытия состоится мировая премьера фильма "Текст" с Александром Петровым, Иваном Янковским и Кристиной Асмус в главных ролях. Режиссером ленты стал Клим Шипенко, работавший над картиной "Салют-7". Фильм снят по одноименному роману Дмитрия Глуховского. В широкий прокат в России картина выйдет 24 октября, однако 17-22 сентября его можно будет увидеть в ограниченном прокате в сети кинотеатров "Каро".

Как и в предыдущие годы, на фестивале "Евразийский мост" будет два конкурса - игрового и документального кино, куда включены ленты со всего мира.

В жюри смотра в этом году вошли российский режиссер и актер Кирилл Плетнев, российская актриса Ольга Кабо, французский режиссер и сценарист Хамид Бенамра, болгарский режиссер и поэтесса Майя Вапцарова, испанский специалист по кино, директор фестиваля короткометражных фильмов Хайме Ногера, куратор программ кинофестиваля детского и юношеского кино в Пусане Анджела Ли.