Сноуден сообщил, что издательство Macmillan выразило разочарование по поводу иска США

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /ТАСС/. Издательство Macmillan, выпустившее мемуары бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдварда Сноудена Permanent Record, выразило разочарование тем, что власти США возбудили иск по этому поводу. Об этом сообщил в пятницу в Twitter Эдвард Сноуден.

"На этой неделе, когда вышла в свет моя книга Permanent Record, правительство США возбудило иск в отношении моего издателя за то, что ЦРУ и АНБ не была предоставлена возможность изъять доказательства их преступлений из рукописи, - сообщил в пятницу ам Сноуден. - Это не шутка".

Он привел текст заявления издательства, в котором, в частности, говорится: "Мы разочарованы тем, что правительство решило возбудить иск за то, что Эдвард Сноуден изложил свою историю и рассказал о решении выступить против беспрецедентной системы массовой слежки, созданной правительством".

Сноуден в 2013 году предал огласке сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальной прослушке переговоров зарубежных лидеров. Спасаясь от преследования со стороны властей США, Сноуден направил запросы на получение убежища властям ряда стран, в том числе России. 1 августа 2014 года он получил вид на жительство в РФ на три года, который позднее был продлен на такой же срок.

В США Сноудену инкриминируется нарушение двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Представители администрации США неоднократно заявляли, что считают Сноудена предателем и не собираются прощать его, поскольку он нанес серьезный ущерб интересам национальной безопасности.