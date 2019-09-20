Начальник Генштаба ВС России рассказал Путину анекдот

ПОЛИГОН ДОНГУЗ /Оренбургская область/, 20 сентября./ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов рассказал президенту России Владимиру Путину анекдот. Это произошло после завершения активной фазы учений "Центр-2019", когда Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков попробовали хлеб, испеченный в полевой хлебопекарне.

Путин, Жээнбеков и военачальники взяли по куску свежеиспеченного хлеба и по чашке чая. После этого начальник Генштаба продолжил неформальную беседу армейским анекдотом про командующего округом, который прибыл в гарнизонную столовую проверить жалобы на то, что там плохо кормят: "Вызывают начпрода [начальника продовольственного снабжения], а начпрод-то худющий. [Командующий говорит начпроду]: "Сам не ешь и людей не кормишь!". Путин и другие гости засмеялись.

Во время общения за таким чаепитием "на ногах" президент РФ также, в частности, отметил успешный характер прошедших маневров. В завершение президент поблагодарил пекарей и пожал им руки.