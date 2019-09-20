Минпросвещения предложило отменить налог с премий победителей мировых олимпиад школьников

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Минпросвещения разработало проект постановления правительства, в рамках которого предлагает не взимать налог с премий за победы в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. Соответствующий проект постановления правительства опубликован в пятницу на федеральном портале проектов нормативных правовых актов

С 2019 года победителям международных олимпиад и их тренерам, согласно указу президента РФ Владимира Путина, выплачивают премии. За золотую медаль победитель получает 1 млн. рублей, за серебряную медаль - премию в размере 500 тыс. рублей, за бронзовую - 400 тыс. рублей. Но с учетом налога на доходы физических лиц размер денежных вознаграждений составляет соответственно 870 тыс. рублей, 435 тыс. рублей и 348 тыс. рублей, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Соответствующее дополнение предлагается внести в Перечень международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и средств массовой информации, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не подлежат налогообложению.

"Дополнить раздел "Премии в области образования" <…> пунктом следующего содержания: премии президента РФ победителям международных олимпиад по общеобразовательным предметам и тренерам, осуществлявшим их подготовку", - говорится в проекте постановления.