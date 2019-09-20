Под Петрозаводском появится спорткомплекс с базой для академической гребли

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 сентября. /ТАСС/. Новый спортивный комплекс появится в местечке Ялгуба на берегу Онежского озера под Петрозаводском в рамках федеральной целевой программы, приуроченной к столетию Карелии. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе министерства строительства строительства, ЖКХ и энергетики региона.

"Учебно-тренировочная спортивная база в Ялгубе строится по решению Государственной комиссии по подготовке к 100-летию образования Карелии", - говорится в сообщении.

Новый спорткомплекс войдет в зону ответственности центра спортивной подготовки республики. Здесь появятся беговые дорожки, прыжковая яма, хоккейная площадка, сектор для стритболу, тренажерный зал, теннисный корт, а также эллинг для хранения лодок для академической гребли. В центре будут как проходить соревнования, так и индивидуальные занятия спортом.

"Здесь предполагается тренировочная база для спортсменов, в том числе для гребцов, у которых сейчас нет своей базы для тренировок в Петрозаводске", - отметили в пресс-службе министерства спорта республики, добавив, что сегодня спортсмены-гребцы тренируются в Сортавальском районе.

Стоимость проекта составила 122,3 млн рублей. Подрядчик уже завершил установку плиты фундамента, подходит к концу возведение подпорных стен гостиницы и центрального спортивного зала, параллельно ведется монтаж металлоконструкций гостиницы. "Работы строительным контролем приняты", - отметил министр строительства Карелии Александр Ломако.

Ялгуба - залив Онежского озера. Одноименное местечко находится в 18 км от Петрозаводска в Прионежском районе Карелии. В этом же месте работает горнолыжный центр "Ялгора".

Юбилей региона

Празднование столетия Карелии пройдет в 2020 году в Петрозаводске. Подготовка к юбилею велась несколько лет, для чего правительство страны приняло федеральную целевую программу "Развитие Республики Карелии на период до 2020 года", действующую с 2015 года. Программа предусматривает выделение 9,5 млрд рублей из федерального бюджета.