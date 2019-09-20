Шторм "Лорена" на пути к берегам Мексики вновь усилился до урагана

МЕХИКО, 20 сентября. /ТАСС/. Тропический шторм "Лорена" у тихоокеанского побережья Мексики в пятницу вновь превратился в ураган. Об этом сообщила Национальная комиссия по водным ресурсам.

В настоящее время "Лорена" находится в 95 км от побережья штата Нижняя Калифорния Южная и движется на запад со скоростью 1 м/с. Скорость ветра в пределах циклона составляет 33,3 м/с с порывами до 38,8 м/с. Власти предупредили, что ураган обрушит на территорию штата очень сильные дожди и призвали жителей потенциально уязвимых регионов быть особенно осторожными.

Региональное управление гражданской обороны по соображениям безопасности отменило занятия в 140 школах. Власти также подготовили более 15 убежищ на случай возможной эвакуации населения. В международном аэропорту города Кабо-Сан-Лукас были отменены порядка 30 рейсов.