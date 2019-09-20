Парк имени поэта Низами Гянджеви реконструируют в Дербенте в 2020 году

ДЕРБЕНТ /Республика Дагестан/, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Дербента планируют в 2020 году реконструировать городской парк имени поэта Низами Гянджеви, рассказал ТАСС начальник управления архитектуры и градостроительства Дербента Иса Магомедов.

"В этом году проектируется парк имени Низами Гянджеви, который является объектом культурного наследия. Он был в разрушенном состоянии, и весной этого года мы провели конкурс на концепцию реконструкции этого парка. Путем голосования был выбран победитель, который завершает работу над концепцией. Мы планируем реализовывать концепцию по благоустройству в следующем году", - сказал собеседник агентства.

Парк имени Низами Гянджеви, по словам Магомедова, самый большой в Дербенте, и занимает порядка 7 га. Он расположен вдоль крепостной стены, на протяжении которой в ближайшие несколько лет будут проводиться раскопки. "Стена, по информации археологов, находится на глубине более пяти метров под землей. Парк мы успеем сделать за год, а раскопки будут проходить не меньше трех лет", - сказал он.

В парке построят амфитеатр, который будет направлен на зону раскопок, для того чтобы посетители парка могли понаблюдать за тем, как они происходят. Кроме этого, в парке будет большое количество детских площадок, скейт-парк, спортивные площадки и мультимедийный фонтан с проекцией на воду, звуками и эффектами.

Низами Гянджеви - великий азербайджанский поэт и мыслитель XII века.

Дербент - один из древнейших городов России и мира, находится на побережье Каспийского моря, празднование 2000-летия города состоялось 19 сентября 2015 года. Поселение на данной территории существовало более 5 тыс. лет назад. Одна из известнейших достопримечательностей города - цитадель Нарын-Кала.