Более 9 тыс. человек в Париже вышли на манифестацию за защиту климата

ПАРИЖ, 20 сентября. /ТАСС/. Третья массовая "забастовка" школьников, студентов и просто обеспокоенных проблемой изменения климата прошла во Франции, собрав 9,4 тыс. человек в Париже в пятницу. Такие данные приводит газета Le Figaro со ссылкой на консалтинговую компанию Occurence, которая, в частности, ведет подсчет участников крупных манифестаций для СМИ.

Процессия молодых людей прошла от площади Нации до парка Берси. Участники держали в руках плакаты с призывами к властям не допустить дальнейшего потепления климата: "Здесь становится жарко", "Мы хотим иметь будущее", "Льды тают, учитесь плавать" и множество других. Несмотря на то, что в предыдущие разы количество "бастующих" школьников и студентов было значительно больше (14,8 тыс. в мае и 30-40 тыс. в марте), участники этой акции сохраняют оптимистичный настрой и "надеются, что их голос услышат те, кто принимают решения, влияющие на состояние климата".

Помимо Парижа, аналогичные акции прошли и в других французских городах. По данным полиции, 2,5 тыс. человек вышли на улицы в городе Рен, 1,6 тыс. - в Лионе, 1,2 тыс. - в Бордо и столько же в Страсбурге. Экологический марш в Марселе собрал 500 лицеистов, в Безансоне - 380. Это, впрочем, далеко не полный список городов, и МВД пока не приводит окончательных данных о количестве протестующих по стране.

"Это наше третье и последнее предупреждение", - заявили во французском филиале международной организации Youth for Climate. Они отмечают, что акция, организованная не только во Франции, но и во многих других странах, проходит за несколько дней до начала Саммита ООН по мерам в области изменения климата.

"Мы знаем, что именно наша капиталистическая система, основанная на ископаемом топливе, несет ответственность за разрушение жизни на Земле и увеличивает социальное неравенство в мире. Мы должны положить конец этой системе, которая приносит пользу лишь очень небольшому числу людей, как можно быстрее! Мы требуем, чтобы наши лидеры, встретившись 23 сентября в Нью-Йорке на саммите ООН по изменению климата, наконец приняли политические решения, которые спасут жизнь на Земле", - гласит заявление на сайте организации.