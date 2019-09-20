Шествие с участием 2 тыс. человек в национальных костюмах прошло в КБР в День адыгов

НАЛЬЧИК, 20 сентября. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек в национальных костюмах прошествовали по городу Баксану в Кабардино-Балкарии (КБР) в День адыгов (черкесов), участие в шествии принимала также конница из 100 всадников, сообщили журналистам в пятницу в администрации города.

День адыгов (черкесов) отмечается в КБР ежегодно 20 сентября с 2014 года. "Праздник, посвященный Дню адыгов (черкесов) и Дню города Баксана, начался с парада в котором приняли участие более 2 тыс. жителей в национальных костюмах. По главной улице города - проспекту Ленина прошли работники местной администрации, депутатского корпуса, городская общественность, трудовые коллективы, студенты и школьники. Большой интерес у публики вызвал парад черкесской конницы со всадниками, одетыми в традиционную национальную одежду адыгов, которых было более 100", - говорится в сообщении.

Поздравить баксанцев с праздником приехала делегация во главе с руководителем администрации главы КБР Мухамедом Кодзоковым, а также главы других муниципалитетов республики. К жителям и гостям городского округа обратился глава администрации Баксана Хачим Мамхегов, который пожелал всем мира, добра, успехов во всех начинаниях, долгой и счастливой жизни.

В месте проведения праздника были представлены около сотни родовых подворий, а в подворье Баксана гости могли посетить выставку музейных экспонатов, изделий прикладного и художественного творчества, рассказывающие об истории адыгского народа, его традициях и обычаях.

Концертная программа

"На концерте выступили артист, певец, автор известных песен Резуан Маремуков, заслуженная артистка КБР, Ингушетии и Южной Осетии Ирина Даурова и другие артисты республики. Своими выступлениями порадовали зрителей и артисты городского Дворца культуры - вокальный ансамбль старейшин "Ветеран", образцовый ансамбль национального танца "Бахъсэн ауз", - отмечается в сообщении.

День адыгов учрежден указом главы КБР в 2014 году, 20 сентября объявлен в республике праздничным и выходным днем. Торжества состоялись в столице региона, городе Нальчике, во всех остальных городах и районах.

Адыги (черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, состоящего из кабардинцев, черкесов, адыгейцев. Адыги проживают в Адыгее, КБР, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и Ставропольском крае. Общая численность адыгов в РФ, согласно переписи 2010 года, составляет 718,7 тыс.