Маршрутами по горе Горячей можно будет пройти в Пятигорске в День края

ПЯТИГОРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Музейный фестиваль "Праздник Горячей горы" с выставками, игровыми программами и экскурсиями по горе Горячей пройдет в День Ставропольского края в Пятигорске, сообщила в пятницу пресс-служба горадминистрации.

"21 сентября в Пятигорском краеведческом музее и Музее каменных древностей под открытым небом пройдет музейная игровая программа "Парад раритетов" и музейный фестиваль "Праздник Горячей горы", приуроченные к празднованию Дня Ставропольского края", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в этот день можно будет бесплатно посетить все постоянно действующие выставки музея, узнать интересные истории о Горячей горе и зарождении Пятигорска, увидеть "Казачий дозор".

Кроме того, пройдет выступление народных, вокальных и танцевальных коллективов, можно будет пройти маршрутами авторских пешеходных экскурсий и познакомиться с выставкой "Камни вулканов и минеральных вод".

День города Ставрополя и День Ставропольского края отмечаются в сентябре, впервые праздник стал объединенным в 2015 году.