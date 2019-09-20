Главные специалисты Минздрава неделю отвечали на вопросы россиян

Главное о детском здоровье рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко. Вопросы касались самых разных тем: сколько времени можно проводить ребенку с гаджетами в руках, как научить детей питаться правильно, насколько качественная медицинская помощь оказывается маленьким пациентам в регионах. Фисенко подчеркнул, что пищевые привычки формируются в семье, а здоровое и сбалансированное питание ребенка исключает потребность в синтетических витаминах. Эксперт добавил, что нормы рационального питания разрабатывают врачи - диетологи и гигиенисты.

На диалог с гражданами "Министр на связи" поступило множество вопросов и просьб: все, на что не успела ответить министр, было передано главным профильным специалистам и экспертам по пяти направлениям - детское здоровье, кардиология, онкология, общественное здоровье и скорая помощь. Каждый день с 16 по 20 сентября они в формате live в новой студии ТАСС, который является оператором портала, отвечали на эти вопросы, и на те, что поступали к каждому эфиру через соцсети портала "Будущее России. Национальные проекты".

МОСКВА, 20 сентября./ТАСС/. Минздрав России впервые провел серию прямых эфиров, в ходе которых главные специалисты министерства здравоохранения отвечали на вопросы россиян о здоровье. Площадкой для общения главных специалистов Минздрава с гражданами стал портал " Будущее России. Национальные проекты " и страница Минздрава России в социальной сети " Одноклассники ". Старт "марафону" дала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова 13 сентября.

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал в эфире портала "Будущее России. Национальные проекты" о скринингах на новообразования, о больших деньгах, которые выделяются на новые лекарства, и о финансовой стимуляции врачей.

Кроме того, с началом учебного года родителей интересовал вопрос учебной нагрузки на школьника, ведь по мнению некоторых экспертов, время, которое современный ребенок посвящает учебе, в разы превышает нагрузку взрослого работающего человека. "Если используется всевозможное количество секций, кружков, то, конечно, у ребенка может не оставаться времени и на сон. А если родители ведут правильную подготовку к будущей жизни, без перегрузки, то школьной программы вполне достаточно", - отметил Фисенко.

В отношении того, сколько времени ребенок может проводить с гаджетом, Фисенко отметил, что часа в день ребенку вполне достаточно. При этом он добавил, что обучение при помощи бумажных носителей "более прогрессивное", так как задействует больше объема памяти, как и письмо ручкой вместо печатания на планшете.

Каприн напомнил, что на современные лекарства для терапии рака по обновленным клиническим рекомендациям сейчас выделяются огромные средства - дополнительно 70 млрд рублей. Задача регионов, по его словам, научиться теперь пользоваться этими препаратами и схемами.

Положительно оценил главный онколог Минздрава России и опыт некоторых субъектов по доплатам врачам, которые выявляют онкозаболевания на ранних стадиях. Вопреки опасениям, что такая мера приведет к росту ложноположительных диагнозов, опыт Башкортостана и Калуги показывает, что такое стимулирование прицельного онкопоиска помогает спасать жизни.

Скрининговые программы, которые запланированы в рамках диспансеризации и различаются в зависимости от возраста пациента, у нас в стране существенно шире, чем рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил также Каприн. Проведение скринингов на самые распространенные виды рака в разных возрастах позволит сократить смертность от онкозаболеваний, потому что большинство видов рака, выявленного на ранних стадиях, излечивается. "95% излеченности при раке молочной железы на ранней стадии", - сказал он.

Все личные просьбы о получении медицинской помощи по профилю "онкология", которые поступили во время эфира в соцсети портала и Минздрава России, Каприн пообещал рассмотреть в частном порядке и помочь.

Среда: "спасая" Анну

Начальник центра учебно-методической работы Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава России Алексей Старков пришел в студию ТАСС не один: он принес с собой манекен "Анну", с помощью которой показал простые приемы, способные спасти жизнь: как правильно проверить дыхание, пульс, запрокинуть голову, чтобы не запал язык. По словам Старкова, всегда лучше начать проводить сердечно-легочную реанимацию и получить негативный ответ от пострадавшего (начнет ворочаться, стонать и так далее), чем не сделать ничего. Эксперт отметил, что в случае, если у пострадавшего случилась остановка дыхания и кровообращения, счет идет на минуты.

"Экстренный случай - это когда существует угроза для жизни человека, если ее не ликвидировать в первые минуты, он погибает", - добавил он, отметив, что по нормативу время доезда скорой в экстренной ситуации составляет не более 20 минут, а первую доврачебную помощь пострадавшему оказывают те, кто рядом. Поэтому, по словам эксперта, крайне важно, чтобы максимально больше число людей было обучено навыкам оказания первой помощи.

Четверг: безопасной дозы алкоголя нет

Основной темой разговора с главным внештатным терапевтом Минздрава России Оксаной Драпкиной стало общественное здоровье. Россияне через социальные сети задавали вопросы о том, как справиться с лишним весом, как пройти диспансеризацию, если врачи говорят, что перегружены, и что особенного в работе терапевта и врача общей практики.

Россиянам, которые хотят изменить пищевые привычки, бросить курить и начать в целом следить за собственным здоровьем, главный терапевт Минздрава России рекомендовала обращаться в Центры общественного здоровья, которые сейчас открываются в регионах в рамках нацпроекта "Демография", а также в кабинеты профилактики, которые уже работают в районных поликлиниках. Главным вопросом, конечно же, стала проблема так называемой "безопасной дозы" алкоголя. Драпкина отметила, что ее не существует, а та информация, которая появилась в сети с якобы рекомендациями Минздрава России, не соответствует действительности.

"Я официально вам заявляю, что безопасной дозы алкоголя нет. Никогда не верьте таким публикациям, нет безопасной дозы, лучше не пить вовсе", - сказала Драпкина. Она пояснила, что расчеты по так называемой стандартной дозе в 10 г чистого спирта была введена "для стандартизации сравнения крепости напитков". "Это точно не является рекомендацией к употреблению", - добавила главный терапевт Минздрава России.

"Терапия - это одна из самых интересных профессий, потому что врач терапевт, врач общей практики должен обладать таким багажом знаний, чтобы в клинике внутренних болезней ориентироваться, обладать широтой кругозора для того, чтобы проводить постоянный дифференциальный диагноз", - отметила Драпкина, добавив, что эта специальность требует непрерывного медицинского образования.

Со всеми запросами о длительном прохождении диспансеризации Драпкина пообещала разобраться персонально. Первый этап диспансеризации, по ее словам, должен занимать один день.

Пятница: чем опасны вейпы

В студии ТАСС главный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов рассказал о том, какая соль менее вредна для сердца и сосудов, какие тревожные симптомы нельзя игнорировать, а также говорил о льготном лекарственном обеспечении и о том, как это поможет снизить смертность россиян от сердечно-сосудистых заболеваний.

Кардиолог отметил, что чрезмерное увлечение сахаром и солью является одним из факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Он также напомнил, что безопасной дозы алкоголя не существует, а курение является самой частой причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний.

"Есть одна очень серьезная опасность, которая сейчас образовалась, - это электронные средства доставки никотина, вейпы. Попытка представить этот способ потребления никотина как способ уменьшения зависимости, переходной фазы - это все уловки. Я еще не знаю ни одного случая, когда это кому-то помогло избавиться от зависимости", - добавил эксперт.

Главный кардиолог Минздрава России отметил, что наибольший вклад в сокращение смертности от сердечно- сосудистых заболеваний - избавление от вредных привычек и контроль артериальной гипертонии, если она уже выявлена. По словам Бойцова, пациенту с повышенным давлением рекомендуется принимать препараты "неопределенно долго". Контроль артериального давления позволяет снизить риски инфарктов и инсультов. Кардиолог также подчеркнул, что врачи уже отказались от понятия "рабочее давление" и стараются его нормализовать, насколько это возможно с учетом самочувствия пациента.