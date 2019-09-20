Артисты из КБР примут участие в фестивале культуры народов Кавказа в Москве

НАЛЬЧИК, 20 сентября. /ТАСС/. Известные эстрадные певцы из Кабардино-Балкарии (КБР) примут участие в IX Московском фестивале культуры народов Кавказа, который проводит Российский конгресс народов Кавказа (РКНК) в субботу. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете фестиваля.

"Участниками IX Московского фестиваля культуры народов Кавказа, который проводит РКНК 21 сентября, станут известные певцы из Кабардино-Балкарии Эльдар Жаникаев, Тенгиз Габаев, Астемир Апанасов и Султан Хажироков", - сказал собеседник агентства.

Фестиваль кавказской культуры пройдет впервые на уличной площадке в центральном округе Москвы. "Екатерининский парк на один день превратится в настоящий островок кавказской культуры. Десять часов непрерывного веселья (начало в 11:00 мск) - на главной сцене фестиваля выступят именитые артисты и прославленные коллективы. Желающие получат возможность разучить пару движений лезгинки, а лучшие танцоры по итогам мастер-класса продемонстрируют свои умения вместе с ансамблем на сцене", - обещают организаторы фестиваля.

Самым смелым предложат более экстремальный мастер-класс: канатоходец в пятом поколении Расул Абакаров поможет участникам пройти по канату. Другие зрители смогут освоить игру на кавказском барабане, узнать секреты приготовления национальных блюд, увидеть различные обряды и шоу каскадеров.

На дополнительной сцене состоятся лектории - встречи с интересными людьми, а также "Кино с акцентом" - показ известных фильмов. Кроме того, гостей фестиваля ждут различные спортивные состязания, конкурс караоке, выставка предметов быта и розыгрыш призов.

Организатором IX Московского фестиваля культуры народов Кавказа выступают РКНК и правительство Москвы при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Федерального агентства по делам молодежи. Партнеры - фонд содействия развитию карачаево-балкарской молодежи "Эльбрусоид", Unicorn Challenge, "Мы едины".