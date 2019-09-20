Светящееся граффити площадью 300 кв. м открыли в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Светящееся в темноте граффити площадью 300 кв. м создали художники в Ставрополе. Масштабное полотно открыли в центре города, сообщил ТАСС представитель ассоциации Graffiti Russia, создавшей проект.

"В проекте принимали участие порядка шести человек, включая дизайнеров, непосредственно рисовали граффити в течение недели три художника, площадь порядка 300 кв. метров. Таких работ в России еще не было - использованы специальные краски, светящиеся в темноте", - сказал собеседник.

Граффити с изображением девушки появилось в центре Ставрополя в районе городского стадиона "Динамо". "Специально подобранные материалы и подсветка вместе создают фантастический эффект, когда изображения меняются, в зависимости от времени суток и освещения: у таинственной незнакомки появляются крылья и нимб, бабочки чередуются с лепестками, а цветы трансформируются в изящных фламинго", - сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

Граффити открыли в Ставрополе накануне празднования Дня города и края, который в 2019 году отмечается 21 сентября. Ставрополь был основан в 1777 году, когда по указу императрицы Екатерины II началось строительстве Азово-Моздокской линии. День города Ставрополя и День Ставропольского края отмечаются в сентябре, впервые праздник стал объединенным в 2015 году. Ранее День края проводился в мае, а День города Ставрополя - в сентябре.