Facebook приостановила работу десятков тысяч приложений на фоне скандала со сбором данных

ТАСС, 20 сентября. Американская компания Facebook сообщила, что приостановила работу десятков тысяч приложений в рамках внутреннего расследования, которое было начато после заявления британской компании Cambridge Analytica о том, что ей удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей одноименной социальной сети. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу в микроблоге компании.

"Расследование коснулось миллионов приложений, десятки тысяч из которых были временно заблокированы по ряду причин на время проведения расследования, - говорится в тексте. - Важно понимать, что приложения, работа которых была приостановлена, относятся к 400 разработчикам".

Кроме того, отметили в компании, на момент остановки работы многие приложения находились в тестовом режиме.

В то же время в нескольких случаях, точное число которых в релизе не указывается, Facebook полностью заблокировала работу приложений. "Это могло произойти по целому ряду причин, в том числе из-за некорректной подачи полученной от нас информации, публикации данных без защиты личной информации пользователей, а также в связи с другими грубыми нарушениями нашей политики", - указали в компании.

Скандал вокруг сбора данных

В США набирает обороты тема сбора и хранения личных данных в интернете. Поводом для этого стал скандал, в центре которого оказалась Facebook. Он разразился после того, как в марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica удалось собрать личные сведения десятков миллионов пользователей соцсети, чтобы разработать алгоритм анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали изданию бывшие сотрудники организации, он облегчал рассылку пользователям политической рекламы. Главе Facebook Марку Цукербергу пришлось в связи с этим давать разъяснения на слушаниях в Конгрессе США. Предприниматель заверил американских законодателей в том, что впредь в руководстве соцсети будут бережнее обращаться с персональной информацией. В конце июля 2019 года компания была оштрафована Федеральной торговой комиссией на $5 млрд.