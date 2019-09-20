Музей истории Петербурга получил главную награду конкурса "Музейный Олимп"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Государственный музей истории Санкт-Петербурга удостоен главной награды первого в стране профессионального конкурса в области музейного дела "Музейный Олимп", сообщили в пятницу ТАСС в оргкомитете конкурса.

"Государственный музей истории Санкт-Петербурга стал лауреатом конкурса "Музейный Олимп - 2019" в номинации "Музей года", - сказала собеседница агентства.

Жюри выбирало победителя конкурса из двух претендентов, в этой же категории был номинирован Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального искусства. Чествование победителей прошло в Большом петергофском дворце. Жюри, в которое входят руководители крупнейших федеральных и городских музеев, а также ведущие эксперты в области музейного дела, в этом году рассмотрело 79 заявок, поданных от 42 организаций.

Лучшей выставкой года признана выставка "Музей особого назначения. К 100-летию Государственного музея политической истории России. 1919-2019". В номинации "Экспозиция года" победу одержал проект "Музей науки и техники" Государственного музея истории Санкт-Петербурга". В номинации "Музейный неформат" жюри присудило победу юбилейному межмузейному проекту "Век музеев".

"У нас в этом году две новые номинации - первая посвящена 75-летию полного освобождения города от фашистской блокады, а вторая для регионов - "Выбор Петербурга". Поэтому чем больше регионов будет участвовать, тем лучше для нашего города и для нашей страны. У нас единственный регион, который проводит такой конкурс, поэтому добро пожаловать в наш город, мы рады вас приветствовать, поделиться своими знаниями и наверное что-то перенять у вас", - сказал на церемонии губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Победителем в номинации, посвященной 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады, стал Государственный музей политической истории России с выставкой "Ленинградское дело": город и люди". Проект "Музей Арсеньева. Создан людьми для людей" учреждения культуры "Приморский государственный объединенный музей имени В. К. Арсеньева" стал лучшим в номинации "Выбор Петербурга ". Победителям вручили "Мнемозину" - бронзовую статуэтку, выполненную петербургским скульптором Вячеславом Бухаевым.