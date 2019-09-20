Фестиваль театров малых городов "Камский" впервые прошел в Пермском крае

ПЕРМЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Фестиваль театров малых городов впервые прошел в городе Березники Пермского края, в течение недели свои спектакли показали здесь пять театров региона, сообщил в пятницу со сцены художественный руководитель Березниковского драматического театра Андрей Шляпин.

"Мы закрываем этот первый "Камский" фестиваль, прошедший в нашем городе. В следующем году фестиваль пройдет в Губахе", - сказал он.

Идея создать фестиваль для театров малых городов в театральном сообществе появилась в 2018 году. Предполагается, что "Камский" будет ежегодно путешествовать по городам Пермского края, где будут показаны лучшие спектакли. В программу первого фестиваля вошли спектакли "Три Ивана" Чайковского театра драмы и комедии, "Страсти по Шекспиру" Лысьвенского театра драмы им. А. Савина, Коми-Пермяцкий национальный драматический театр имени Горького представил постановку "Черный монах", а молодежная студия-театр "Доминанта" из Губахи -постановку "Мама, мне оторвало руку". А в качестве гостя пригласили "Коляда-театр" из Екатеринбурга, артисты сыграли пьесу Антона Чехова "Вишневый сад".

"Зрителям очень важно, когда приезжают коллективы из других городов, и появляется возможность составить свое мнение о совершенно новых для них постановках. И театру в этом городе это тоже очень важно - возникает новая волна интереса публики", - отметила директор фестиваля Марина Зорина.

По информации регионального министерства культуры, главная цель нового фестиваля - познакомить жителей с лучшими спектаклями театров региона, повысить творческий потенциал провинциальных театров, создать пространство для обмена опытом, повышения профессионального мастерства. Для артистов во время фестиваля в Березниковском драматическом театре работала творческая лаборатория по различным направлениям актерского искусства, занятия проводили специально приглашенные специалисты из Москвы. "Березникам спасибо за теплый прием, за таких замечательных, улыбчивых, хорошо принимающих зрителей", - сказала со сцены на закрытии фестиваля художественный руководитель губахинского театра "Доминанта" Любовь Зайцева.

"Камский" - региональный театральный передвижной фестиваль, созданный специально для театров малых городов. Фестиваль впервые проходил в Пермском крае с 14 по 20 сентября, его организаторами выступили пермское региональное отделение Союза театральных деятелей России и Березниковский драматический театр. Фестиваль финансируют на средства губернаторского гранта, это почти 1,5 млн рублей.