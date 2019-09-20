Специалисты РФ и Монголии обменялись опытом в сфере охраны интеллектуальной собственности

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Делегация ведомства по интеллектуальной собственности Монголии посетила Москву с целью обмена опытом в области сохранения объектов интеллектуальной собственности. В будущем между Россией и Монголией возможны проекты в сфере соблюдения авторского и патентного права, сообщил ТАСС генеральный секретарь Евразийской конфедерации обществ правообладателей (ЕАКОП) Андрей Кричевский.

"Монгольские коллеги нацелены на активное сотрудничество с нашей организацией <...> В числе их приоритетных задач - рост конкурентоспособности интеллектуального капитала республики, развитие цифровых технологий, повышение информационной безопасности, обмен опытом в сфере авторского и патентного права, эволюция рынка интеллектуальных прав и его успешная коммерциализация", - сказал Кричевский.

По его словам, монгольская сторона проявила интерес к деятельности ЕАКОП и ее технологическим решениям. "Будем рады оказать содействие монгольскому партнеру в практике управления интеллектуальной собственностью и внедрению лучших технологических решений", - заявил он.

Представители монгольской делегации отметили необходимость развития интеграционного движения в сфере интеллектуальной собственности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Они особо подчеркнули, что ключевую роль в этом процессе играет ЕАКОП.

"На нас произвели впечатление достижения ЕАКОП, уровень экспертов, работающих с Конфедерацией. Уверены, что контакты между нашими организациями имеют большую перспективу, и в скором времени наше взаимодействие приобретет конкретные формы и станет отправной точкой нового этапа сотрудничества в сфере интеллектуальной собственности между нашими странами", - заявила руководитель департамента промышленной собственности IPOM Сумия Урангэрэл, слова которой привели в ЕАКОП.