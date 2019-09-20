В РПЦ не будут наказывать священников, поддержавших участников митингов в Москве

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Угрозы наказания со стороны церкви священников, подписавших письмо в поддержку участников массовых митингов в Москве, нет. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в эфире программы "Светлый вечер" на радио "Вера".

Ранее портал "Правоcлавие и мир" опубликовал открытое письмо более 40 священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ), Украинской православной церкви (УПЦ) и Белорусской православной церкви (БПЦ), в котором они призвали к пересмотру судебных решений в виде тюремных сроков, присужденных ряду осужденных по "московскому делу".

"У меня нет никаких оснований полагать, что на подписавших письмо священников будут наложены какие бы то ни было прещения. <...> Даже при том, что высказанные в письме оценки далеко не все в Церкви разделяют, равно как и саму возможность для священников выступать с такими заявлениями, не думаю, что им что-то грозит", - сказал он.

По словам Легойды, ему также "неизвестно, чтобы кто-то подвергся давлению со стороны священноначалия".

Глава Синодального отдела отметил, что церковь проводит большую работу в сфере оказания поддержки людям, находящимся под следствием или отбывающим наказание. "Это системная работа, она не связана с какими-то громкими делами. Например, на прошлой неделе я подписал письмо в суд, где просил содействовать досрочному освобождению одного заключенного, который известен в том числе своей помощью церковным просветительским проектам", - добавил он.