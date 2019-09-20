В России пройдет день бега "Кросс нации"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Традиционный всероссийский день бега "Кросс нации" состоится в субботу во всех регионах страны. Участников ждет концертная программа, а в нескольких регионах можно будет сдать нормативы ГТО.

Первыми "Кросс нации" пробегут участники акции на Камчатке. В Петропавловске-Камчатском для участников и гостей праздника будет организована концертная программа и развлекательные конкурсы, все желающие смогут сдать нормативы ГТО на специально подготовленной площадке. Как сообщили ТАСС в Министерстве спорта Камчатского края, к месту старта участников доставят бесплатные автобусы.

"Мы делаем все для того, чтобы забег прошел максимально комфортно. Трассы подготовлены на 100%, их протяженность составляет один, четыре, шесть, восемь и 12 км. Для участников и гостей праздника будут организованы концертная программа и развлекательные конкурсы. Также все желающие смогут сдать нормативы ГТО на специально подготовленной площадке", - сообщили в министерстве.

В Петрозаводске в рамках "Кросса нации" пройдет массовый старт, посвященный переходу Карелии на цифровое вещание. На главном стадионе республики "Спартак" "цифровой забег" предварит "цифровая разминка", рассказали ТАСС в правительстве Карелии. Участникам напомнят о том, что с 14 октября на территории республики отключат аналоговое вещание и расскажут, как подготовить свой телевизор к приему цифрового сигнала. Такие же забеги пройдут в Севастополе, Саратовской области и других регионах.

Мимо Исаакиевского собора и башни "Согласия"

В Санкт-Петербурге на забеге ожидают порядка 20 тыс. человек. Участники преодолеют дистанцию, которая проходит через всемирно известные памятники архитектуры. "Трасса "Кросса нации" проложена одним кольцом по центральной части города на фоне Исаакиевского собора, Стрелки Васильевского острова, Петропавловской крепости, Государственного Эрмитажа, Мраморного дворца, Марсова поля", - рассказала ТАСС председатель городского комитета по физической культуре и спорту Наталья Антюх. В комитете также напомнили автолюбителям, что в субботу с 12:00 до 13:00 мск дорожное движение по участкам трассы будет перекрыто.

"В Ингушетии во всероссийский день бега "Кросс наций" участники пробегут разные дистанции в зависимости от возраста от стометровой башни "Согласия" в административном центре региона Магасе, путь их будет пролегать по самым длинным улицам города и по аллее "Матери и ребенка". Точное количество мы пока назвать не можем, но уже поступают заявки как от молодежи и школьников, так и от людей старшей возрастной группы", - сообщила ТАСС пресс-секретарь Минспорта Ингушетии Аиша Гапархоева.

В Самаре "Кросс нации" будет иметь космическую тематику, поскольку в городе располагается РКЦ "Прогресс" - ведущее предприятие по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей "Союз". На ракетах, созданных в Самаре, совершено большинство пилотируемых запусков. На самых ранних образцах такой техники был запущен первый в мире искусственный спутник Земли и совершил свой полет в космос Юрий Гагарин.

Забег на родине Снегурочки

Десятки тысяч любителей бега соберутся на "Кросс наций" в регионах ЦФО, где его традицию поддерживают годами. Например, в Калуге и в Туле он стартует в пятнадцатый раз, в Тамбове - в десятый, причем нынче для участия в нем уже заявлено солидное число бегунов: 10 тыс. человек в возрасте от четырех до 85 лет. К слову, в Рязанской области на старте кросса ожидают не менее 15 тыс. участников, в Брянске - около 6 тыс. человек.

"Основные цели забега - популяризация физкультуры и спорта, это та часть нашей жизни, без которой сейчас любой здравомыслящий человек себя не представляет. Это энергия, бодрость, хороший настрой на жизнь и работу", - сказал и.о. министра физической культуры и спорта Рязанской области Павел Гамзин.

В Костроме "Кросс наций" соберет 3,5 тыс. участников, они пробегут дистанцию в знаменитом парке "Берендеевка", занимающем территорию в 90 гектаров. Жители Костромы называют этот парк "лесом в городе" и "царством Берендея". В 1968 году на телеэкраны вышел фильм "Снегурочка" режиссера Павла Кадочникова. Деревянные домики, служившие декорациями, расположены именно в этом парке.

Кросс наций в Москве и Подмосковье

На Московском этапе Всероссийского дня бега "Кросс наций" можно будет выполнить нормативы ГТО. Так, согласно данным, опубликованным на официальном портале мэра и правительства Москвы, забег и сдача нормативов пройдут в сквере по Олонецкому проезду (СВАО), на территории спортивно-оздоровительной базы "Лесная" в Троицке. Все желающие смогут пробежать дистанции от одного до 12 км согласно возрастной категории. Жители Зеленограда смогут присоединиться к масштабной акции на стадионе "Ангстрем".

В парке "Красная Пресня" также пройдет прием нормативов ГТО по беговым дисциплинам. Посетители парка смогут сдать нормативы: по челночному бегу, спринтерскому бегу на 10, 20 или 30 м, а также пробежать кросс на один, два, три, пять или 10 км. Принять участие в нем смогут все желающие старше шести лет. Массовые забеги также пройдут в парке Олимпийской деревни (ЗАО), участников ждет 16 дистанций для представителей всех возрастных категорий.

Кроме того, в лесопарковой зоне спортивной школы олимпийского резерва № 1 пройдут открытые соревнования. Участники пробегут дистанции от 500 м до пяти км согласно своей возрастной категории.

Как сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области, центральной площадкой регионального этапа забега "Кросс нации " станет городской округ Дубна. Ожидается, что в спортивном мероприятии примут участие свыше 5 тыс. человек. Сбор участников запланирован на 9:00 мск, торжественное открытие мероприятия - в 11:00 мск. Для желающих принять участие в забеге организаторы подготовили четыре дистанции: один, два, четыре и восемь км.

Забег "Кросс нации" проводят в России с 2004 года, его цель - популяризация здорового образа жизни. Участвовать в нем могут как профессиональные спортсмены, так и любители разного уровня подготовки.

Забег в Екатеринбурге

Центральный забег мероприятия в этом году пройдет в Екатеринбурге.

Торжественное открытие "Кросса нации - 2019" состоится в 10:00 на площади Кирова в Екатеринбурге. Почетными гостями церемонии станут министр спорта России Павел Колобков, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, ректора Уральского федерального университета Виктор Кокшаров и руководитель дирекции Всемирной Универсиады "Екатеринбург-2023" Александра Чернова.

"На протяжении многих лет этот масштабный спортивный праздник объединяет по всей стране сотни тысяч поклонников легкоатлетического движения, которые своим примером демонстрируют доступность и пользу бега для укрепления здоровья, поддержания хорошей физической формы. Участником Всероссийского дня бега может стать любой желающий вне зависимости от возраста и уровня физической подготовки, поэтому "Кросс нации" одинаково любим детьми и взрослыми. Желаю всем, для кого спорт уже стал нормой жизни, легкого бега, бодрого настроения и больших побед, а остальным - скорее влиться в ряды поклонников здорового образа жизни и активного досуга", - отметил Колобков.

В этом году в Екатеринбурге будет представлена одна необычная трасса протяженностью 2023 м, этот забег будет посвящен Всемирной летней Универсиаде 2023 года. Центральный старт мероприятия в Екатеринбурге также отразит ряд других важных региональных и мировых спортивных событий - финал чемпионата мира по боксу среди мужчин и празднование Международного дня студенческого спорта. Ожидается, что в "Кроссе нации" в Екатеринбурге примут участие более 47 тыс. человек. В других российских регионах нововведением станут "Цифровые забеги", посвященные переходу страны на цифровое телевизионное вещание.

Новость обновлена (00:40 мск) - добавлена информация о забеге в Екатеринбурге