Движение ограничат в Москве в выходные в связи с проведением массовых мероприятий

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Некоторые улицы в Москве перекроют в выходные в связи с проведением фестиваля "Круг света", Московского марафона, мотофестиваля и ряда других массовых мероприятий. Об этом говорится в сообщении информационного центра столичного департамента транспорта.

Фестиваль "Круг света"

"До 24 сентября с 17:00 до 23:00 для проезда закрыта улица Петровка от Дмитровского переулка до Театрального проезда; 21, 22 и 24 сентября с 18:00 до 23:00 закроют участок Крылатской улицы и разворот под Крылатским мостом; 21, 22 и 24 сентября с 21:30 до 23:00 будет ограничено движение по улицам Крылатская и Ярцевская. До 24 сентября с 18:00 до 23:00 для проезда будет закрыт участок улицы 1-я Останкинская", - говорится в сообщении.

Кроме того, 21, 22 и 24 сентября с 15:00 до 23:00 закроют улицу Маши Порываевой и участок проспекта Академика Сахарова между улицами Садовая-Спасская и Маши Порываевой.

Международный фестиваль "Круг света" проводят в Москве с 2011 года. На первом фестивале были показаны более 360 инсталляций, тогда основными площадками мероприятия стали Красная и Манежная площади, а также парк Горького.

В этом году фестиваль пройдет на девяти городских площадках: Гребной канал, Театральная площадь, Музей Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское", парк "Останкино", концертный зал Arbat Hall, центр Digital October, Политехнический музей, проспект Академика Сахарова. Организатором фестиваля является департамент спорта города Москвы, а уполномоченным организатором по заказу правительства Москвы с 2013 года - коммуникационная группа LBL.

Московский марафон

Кроме того, 22 сентября некоторые улицы в центре столицы перекроют для проведения Московского марафона. Это самый массовый забег России, он пройдет в седьмой раз. На старте соберутся около 30 тысяч участников из 85 стран.

Для водителей закроют ряд набережных, среди которых Софийская, Раушская, Космодамианская, Лужнецкая, Саввинская, Ростовская, Смоленская, Краснопресненская, Пресненская, Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская, Новодевичья и Фрунзенская. Нельзя будет проехать по улицам Лужники, Хамовнический Вал, Смоленской, Тестовской, Мантулинской, Баррикадной и Большая Якиманка, улицам 1905 года, Красная Пресня и Крымский Вал. Движение перекроют на улицах Большая Полянка, Серафимовича, Охотный Ряд, Моховой, в Крымском и Якиманском проездах, а также на участке Тверской улицы от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд и от станции метро "Пушкинская" до Тверского бульвара.

Кроме того, перекрытия введут в 1-м Красногвардейском проезде, на Новинском, Смоленском, Зубовском бульварах, Калужской, Лубянской, Новой и Старой площадях, в Театральном и Китайгородском проездах. Для транспорта закроют Большой Каменный и Большой Устьинский мосты, а также Яузский, Покровский, Чистопрудный, Сретенский, Рождественский, Цветной, Петровский, Страстной и Тверской бульвары.

Мотофестиваль

21 сентября пройдет ежегодный осенний мотофестиваль. Он будет приурочен к закрытию мотосезона. Байкеры проедут от проспекта Академика Сахарова по Садовому кольцу. Затем они вернутся обратно на проспект, где состоится яркое шоу с выступлениями музыкантов и спортсменов.

В связи с проведением мероприятия до 00:01 22 сентября будет закрыт участок проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Докучаева переулка и по улице Маши Порываевой. 21 сентября с 03:00 до 23:59 перекроют движение на участке проспекта Академика Сахарова от Сретенского бульвара до Садовой-Спасской улицы.

С 11:15 21 сентября нельзя будет проехать по Садовому кольцу. Открывать проезжую часть начнут по мере прохождения колонны.

Кроме того, в связи с проведением футбольного матча на стадионе ЦСКА 22 сентября перекроют движение на участке проезда Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда, а также на участке 3-й Песчаной улицы от 2-й Песчаной улицы до дома 23, корпуса 5 на Новопесчаной улице. Проехать там нельзя будет с 17:00 до 22:00. Аналогичные перекрытия введут 3 октября с 17:55 до 22:55, 6 октября с 14:30 до 19:30, 24 октября с 17:55 до 22:55 и 27 октября с 12:00 до 17:00.