Акция "Наш лес. Посади свое дерево" стартует в Подмосковье

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Ежегодная акция "Наш лес. Посади свое дерево" пройдет на территории Московской области 21 сентября, активисты планируют высадить порядка 70 тыс. деревьев и кустарников. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

"21 сентября 2019 года на территории Московской области состоится массовая экологическая акция "Наш лес. Посади свое дерево". Предполагается, что в ней примут участие около 120 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Для проведения акции на землях муниципальных образований Подмосковья подготовили свыше 210 га. Здесь планируется высадить около 70 тыс. деревьев и кустарников.

"На землях лесного фонда подобрано 63 участка на площади свыше 215 га планируется высадить более 540 тыс. сеянцев ели и сосны с закрытой корневой системой", - отмечается в материале.

В пресс-службе добавили, что центральная площадка акции будет расположена в Одинцовском городском округе вблизи деревни Хлюпино.

Акция "Наш лес" проходит в регионе уже шесть лет. За это время жители Московской области посадили 14 млн деревьев и кустарников. В мероприятии приняли участие 1,65 млн человек.