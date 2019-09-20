Группа высшего пилотажа "Стрижи" выступит в Ставрополе в День города и края

СТАВРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Авиационная группа "Стрижи" совершит полеты над Ставрополем в День города и края 21 сентября, сообщили в пресс-службе администрации города. Площадки празднования развернутся также во всех микрорайонах города.

"Впервые в ставропольском небе будет выполнен групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях МиГ-29", - говорится в сообщении.

На территории филиала парка "Патриот" на Ставрополье в субботу пройдет акция "Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации - Твой выбор". Любой желающий сможет проверить свою пригодность для службы в армии, также на площадке будет представлена выставка вооружения, военной техники, экипировки и оружия военнослужащих, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

В центре Ставрополя во время праздника пройдет фестиваль уличных театров России, файер-шоу, будут организованы уличные ремесленные мастерские, спортивные соревнования, фестивали кулинарного искусства и национальных культур.

Город Ставрополь был основан в 1777 году, когда по указу императрицы Екатерины II началось строительстве Азово-Моздокской линии. День города Ставрополя и День Ставропольского края отмечают в сентябре, впервые праздник стал объединенным в 2015 году. Ранее День края проводили в мае, а День города Ставрополя - в сентябре.