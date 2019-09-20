Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы ежегодно отмечают верующие Русской православной церкви (РПЦ) 21 сентября (8 сентября по старому стилю). В 2019 году в этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Новороссийскую епархию и совершит литургию в Геленджике, сообщает пресс-служба патриарха.

"В праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Новороссийскую епархию. В Свято-Вознесенском кафедральном соборе города Геленджика Святейший Патриарх совершит Божественную литургию. Начало богослужения в 9:00", - написано на сайте патриаршей пресс-службы.

Рождество Пресвятой Богородицы - это один из двунадесятых (т. е. одним из главных, относящихся к земной жизни Иисуса Христа и Девы Марии) православных праздников. Это первый двунадесятый праздник после начала нового церковного года, приходящегося на 14 сентября (1 сентября по старому стилю). По мнению историков церкви, праздник Рождества Богородицы был установлен предположительно в конце V - начале VI вв. в Византии, а впоследствии стал отмечаться и в Риме. Со временем он стал одним из самых почитаемых праздников христианства.

Согласно Писанию, Дева Мария родилась в небольшом городе Назарете у праведных престарелых Иоакима и Анны, горячо молившихся о том, чтобы им был дарован ребенок. Весть о том, что у них родится дочь, через которую будет даровано спасение всему миру, им принес архангел Гавриил, повелевший назвать ее Марией, что значит - "благодать". Согласно церковному преданию, Мария воспитывалась в благочестии и чистоте при храме и была удостоена стать матерью Иисуса Христа.

В храмах в день Рождества Приснодевы Марии совершают торжественные молебны. Православные священнослужители в этот день, как и в другие богородичные праздники, облачаются в одежды голубого цвета, который в церковной традиции символизирует чистоту и непорочность.

На Руси Богородицу всегда особо почитали в народе. Праздник ее Рождества приходится на период окончания жатвы, и посвященные ему гуляния обычно продолжались несколько дней. В современной России 21 сентября отмечают день победы над монгольскими войсками в Куликовской битве, а в 1862 году именно в этот день император Александр II открыл в Великом Новгороде памятник тысячелетию Руси.