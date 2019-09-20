В Грозном пройдет фестиваль культуры и спорта народов Кавказа

ГРОЗНЫЙ, 21 сентября. /ТАСС/. Десятый фестиваль культуры и спорта народов Кавказа стартует в субботу на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. В двухдневном празднике примут участие около 700 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Чечни.

"Откроется фестиваль в субботу театральным представлением о современном Северном Кавказе, в ходе которого пройдет праздничное шествие республик-участниц. Всего в спортивном празднике примут участие около 700 человек", - отметили в пресс-службе.

Соревнования участников фестиваля начнутся 22 сентября. Спортсмены будут состязаться в 12 дисциплинах, среди которых перетягивание каната, передвижение на ходулях, перенос тяжести на дистанции, поднятие тяжести, стрельба из лука, борьба на поясах и другие.

В это время на центральной площади развернутся национальные подворья каждого субъекта округа. Народные умельцы и творческие коллективы представят многообразие культуры и традиций Северного Кавказа.

Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа (ранее назывался "Кавказские игры") пройдет 21-22 сентября в Грозном. В нем примут участие делегации семи регионов Северо-Кавказского федерального округа. Из культурных мероприятий ожидаются концерты, круглые столы, дискуссии по вопросам развития спорта и сохранения культуры и традиций народов Кавказа.