Бутина представит суду США краткое изложение дела в день своего освобождения из тюрьмы

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Апелляционный суд столичного округа Колумбия удовлетворил в пятницу ходатайство осужденной в США россиянки Марии Бутиной и разрешил ей представить краткое изложение самого дела 25 октября, когда она покидает федеральную тюрьму города Таллахасси (штат Флорида). С соответствующим документом корреспондент ТАСС ознакомился в базе данных суда.

Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

Лоббистка, авантюристка, "агент влияния". Кто такая Мария Бутина и в чем ее обвиняют

В суд 25 октября россиянка также должна отправить все необходимые по апелляции документы. Кроме того, отмечается в документе, апеллянт может представить 1 ноября экспертные оценки по делу, "если таковые имеются". Ответчик по апелляции, которым выступает правительство Соединенных Штатов в лице вашингтонской прокуратуры, должен 2 декабря направить свое изложение данного дела. Россиянка 23 декабря должна представить свой ответ на возражения прокуратуры.

Суд продлевает сроки подачи документов уже второй раз по просьбе Бутиной. Изначально она должна была представить краткое изложение самого дела 26 августа, а после первого ходатайства - 25 сентября.

Ранее уже бывший адвокат россиянки Роберт Дрисколл сообщил ТАСС, что ее решение подать апелляцию на вынесенный судом в США приговор необязательно приведет к сокращению срока тюремного заключения, но станет прецедентом в подобного рода делах. По его словам, решение обжаловать приговор приняла сама его подзащитная. Таким образом, по сути, после подачи ходатайств россиянка отказалась от идеи сократить срок своего пребывания в тюрьме.

Бутина была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года - в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Американские спецслужбы утверждали, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Минюсте агентом иностранного государства.

26 апреля Бутина была приговорена к 1,5 годам тюремного заключения. Москва характеризовала предъявленные ей обвинения как сфабрикованные и требовала ее освобождения из-под стражи. В федеральном Бюро тюрем, подчиняющемся Министерству юстиции США, ранее сообщили ТАСС, что россиянка выйдет на свободу 25 октября.