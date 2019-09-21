Для опроса по храму в Екатеринбурге изготовят более 700 тысяч бюллетеней

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Для опроса горожан о месте строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге изготовят более 700 тыс. бюллетеней. Об этом сообщил ТАСС председатель екатеринбургского избиркома Вадим Антошин.

"Бюллетени для опроса будут изготавливать по аналогии с выборами - не менее 70% от общего числа избирателей. Это более 700 тыс. бюллетеней", - сказал Антошин.

По его словам, примерная стоимость проведения опроса в Екатеринбурге составит 6 млн рублей, 1 млн из которых будет затрачен на изготовление бюллетеней.

"Бюллетени для опроса будут защищены оттиском печати избирательной комиссии Екатеринбурга", - добавил председатель избиркома.

Руководитель аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров на заседании рабочей группы по строительству храма 20 сентября заявил, что опрос будет признан состоявшимся при явке 1% от общего количества избирателей - это 10 тыс. 857 человек.

Члены комиссии по местному самоуправлению Екатеринбургской городской думы 18 сентября предложили провести опрос горожан по вопросу строительства храма Святой Екатерины 13 октября. Инициатива будет рассмотрена на заседании думы 24 сентября.

О ситуации с храмом

В мае в Екатеринбурге проходили несогласованные акции, связанные с выбором места строительства собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку от него. Здание планируют возвести к 2023 году, когда город будет отмечать 300-летие.

Президент России Владимир Путин 16 мая высказался за проведение опроса местных жителей. После этого администрация Екатеринбурга начала сбор предложений по площадкам для возможного места строительства.

На данный момент рассматривают две площадки для строительства храма: участки на месте приборостроительного завода (набережная реки Исеть) и на набережной Исети за Макаровским мостом. Члены рабочей группы 20 сентября рекомендовали депутатам городской думы исключить из опросного листа третью площадку на пересечении улиц Фурманова-Белинского, так как этот участок земли находится в федеральной собственности.