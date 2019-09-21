Вода ушла из двух подтопленных паводком населенных пунктов Хабаровского края

ТАСС, 21 сентября. Количество подтопленных паводком населенных пунктов Хабаровского края сократилось с 59 до 57. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Сложная гидрологическая ситуация в Хабаровском крае сохраняется с конца июля, всего за время паводка было подтоплено около тысячи домов. В настоящее время, по данным ГУ МЧС России по региону, в зоне паводка находятся 85 населенных пунктов 8 муниципальных образований. В пятницу ТАСС сообщал, что в 59 из них отмечалось подтопление 628 частных жилых домов и более 1,8 тыс. приусадебных участков. Кроме того, фиксировались переливы воды на 115 участках межпоселковых дорог и дорог внутри населенных пунктов.

"В 57 населенных [пунктах] отмечается подтопление 507 частных жилых домов и более 1,7 тыс. приусадебных участков. Кроме того, фиксируются переливы воды на 110 участках межпоселковых дорог и дорог внутри населенных пунктов", - говорится в распространенном сообщении.

По состоянию на 21 сентября, уровень реки Амур у Хабаровска составил 527 см - на 9 см ниже показателей прошлых суток. Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре снизился на 7 см и составил 764 см. В столице региона остаются подтоплены дачные участки на островной территории города и дороги по улицам вблизи береговой черты.

На территории Хабаровского края в готовности к приему людей находятся 22 пункта временного размещения (ВПР) вместимостью 782 человека. В настоящее время развернута работа трех их них. Один человек размещен в Санатории "Уссури" в поселке Бычиха Хабаровского района. В двух ПВР Комсомольска-на-Амуре размещено 39 человек, 11 из них дети. В пунктах временного размещения организовано горячее питание, имеются предметы первой необходимости, созданы пункты оказания медицинской и психологической помощи.

Для пострадавших от паводка жителей Хабаровскому краю выделено из Резервного фонда правительства РФ 252 млн рублей на компенсации. Деньги пойдут на выплаты людям, получившим вред здоровью во время паводка, - до 400 тыс. рублей, на единовременную выплату гражданам, постоянно проживающим в населенных пунктах и попавших в зону подтопления, - 10 тыс. рублей, на компенсации за частичную или полную утрату имущества - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.