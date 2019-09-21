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На "штурм" "Зоны 51" собрались более 2 тыс. человек

Агентство Associated Press подчеркивает, что реальных попыток проникнуть на территорию военной базы никто из собравшихся не предпринял
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© EPA-EFE/ETIENNE LAURENT

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек приехали в пятницу к базе ВВС США Homey Airport , расположенной в штате Невада и более известной как "Зона 51" (Area 51). Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

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Собравшиеся приняли участие в так называемом штурме "Зоны 51" и фестивале, посвященном ему. АP подчеркивает, что реальных попыток проникнуть на территорию военной базы никто из собравшихся не предпринял. По информации агентства, основная масса людей собралась в расположенных неподалеку от "Зоны 51" маленьких городках Хайко и Рейчел для участия в проводящихся там увеселительных мероприятиях.

"Мы все понимаем, что нам нельзя пересекать ворота, - приводит АP слова одного из участников "штурма". - Но если мы все соберемся сегодня, послушаем музыку и выпьем пива, это уже будет успех". "Здесь царит чувство сообщества, его ощущают все собравшиеся" - сказал другой посетитель.

Телеканал CBS сообщил в пятницу о том, что ночью у входа на территорию "Зоны 51" собрались около 75 человек. Ранее неизвестные опубликовали в Facebook призыв ко всем желающим 20 сентября собраться большой группой и войти на территорию базы. Желание участвовать в акции изъявили около 2 млн человек. Организаторы отметили, что власти не смогут препятствовать, если на территорию базы попытается проникнуть большое число людей, однако позднее признались, что их призыв не стоит воспринимать всерьез.

"Зона 51" - распространенное название засекреченного объекта ВВС США в штате Невада, на котором, по одной из версий, с 1955 года разрабатываются и испытываются экспериментальные авиационные технологии. Из-за повышенных мер безопасности на базе многие сторонники теорий заговоров убеждены, что именно там военные скрывают доказательства существования инопланетян.

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