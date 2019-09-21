На "штурм" "Зоны 51" собрались более 2 тыс. человек

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Более 2 тыс. человек приехали в пятницу к базе ВВС США Homey Airport , расположенной в штате Невада и более известной как "Зона 51" (Area 51). Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Собравшиеся приняли участие в так называемом штурме "Зоны 51" и фестивале, посвященном ему. АP подчеркивает, что реальных попыток проникнуть на территорию военной базы никто из собравшихся не предпринял. По информации агентства, основная масса людей собралась в расположенных неподалеку от "Зоны 51" маленьких городках Хайко и Рейчел для участия в проводящихся там увеселительных мероприятиях.

"Мы все понимаем, что нам нельзя пересекать ворота, - приводит АP слова одного из участников "штурма". - Но если мы все соберемся сегодня, послушаем музыку и выпьем пива, это уже будет успех". "Здесь царит чувство сообщества, его ощущают все собравшиеся" - сказал другой посетитель.