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Облачная погода и до 11 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу

К ночи температура может опуститься до отметки ноль градусов

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 9-11 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс трех градусов.

Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 7-12 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки ноль градусов.

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