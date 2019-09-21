Облачная погода и до 11 градусов тепла ожидаются в Москве в субботу

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки и до плюс 11 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит 9-11 градусов тепла. В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс трех градусов.

Ветер северо-западный, северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах 7-12 градусов тепла. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки ноль градусов.