В Железноводске отремонтируют терренкуры в Курортном парке

ПЯТИГОРСК, 21 сентября. /ТАСС/. Внутренние пешеходные дорожки нижней части Курортного парка отремонтируют в Железноводске (Ставропольский край) в 2020 году, сообщила в субботу пресс-служба горадминистрации.

"На терренкурах, ведущих от бальнеолечебницы к питьевым бюветам с минеральной водой, будет полностью восстановлено освещение, заменена парковая мебель, а дорожки вымостят специальной бесшовной плиткой", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, также на терренкурах появятся малые архитектурные формы и художественная подсветка.

Сообщается, что на реконструкцию общественного пространства планируют направить курортный сбор, собранный в 2020 году, что составит порядка 40 млн рублей.

Нижняя часть Курортного парка в Железноводске была построена в середине ХХ века и уже несколько десятилетий не ремонтировалась.

Курортный парк Железноводска был основан в 1825 году. Площадь парка составляет 203 гектара. Главная аллея парка соединяет между собой все основные источники: бюветы Славяновский и Лермонтовский, и Смирновскую галерею - памятник архитектуры советского периода. В парке находится также Пушкинская галерея и дворец Эмира Бухарского.