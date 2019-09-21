Минстрой готов к работе в пострадавших от паводков регионах ДФО

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Минстрой России готов к работе в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО), где летом прошли паводки. Об этом ТАСС рассказал министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Президент России Владимир Путин на совещании 17 сентября заявил, что Минстрой России станет интегрирующим центром для решения вопросов ликвидации последствий паводков. Отдельно президент отметил проблему оформления документов на выделение средств по восстановлению пострадавшего жилья.

"Мы готовы к работе в пострадавших от паводков регионах ДФО. Порядок действий наработан, у министерства есть опыт", - сказал Якушев.

Министр отметил, что в районах паводков должны пройти межведомственные комиссии, которые определят, подходят ли дома для проживания. По его словам, алгоритм такой: дом либо сносят и гражданину предоставляют материальную помощь для приобретения жилья (в новостройках или на вторичном рынке), либо дом признают пригодным для проживания с проведением капремонта. "Это должны установить межведомственные комиссии в муниципальных образованиях. После этого все материалы поступают к нам в министерство, мы оцениваем объем помощи, которая должна прийти из федерального бюджета на территорию, и начинаем действовать", - сказал он.

Якушев добавил, что проблема в районах паводков в ДФО гораздо меньше, чем в Иркутской области. "Объем ущерба и количество граждан будет уточняться. Но в принципе нам объем ущерба понятен. Могу с ответственностью сказать, что объем ущерба в разы меньше, чем то, что сейчас мы переживаем в Иркутской области", - сказал он.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях. В зоне наводнения оказалось свыше 100 населенных пунктов, тысячи людей потеряли урожай или оказались в затопленных домах.