Скейт, BMX и самокат. Дальневосточная молодежь собралась на экстрим-фестивале в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 21 сентября. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Фестиваль экстремальных видов спорта "Мосты", открывшийся в субботу во Владивостоке, собрал со всего Дальнего Востока молодых людей, которые поборются за победу в номинациях скейтбординг, BMX (трюковой велосипед) и kickscooter (трюковой самокат).

По-летнему жарким и солнечным сентябрьским утром участники фестиваля собрались в скейт-парке на Спортивной набережной в центе столицы Дальнего Востока на тренировку. Корреспондент ТАСС понаблюдал за ними и узнал, где и как молодые люди тренируются весь год, и с какими надеждами приехали на фестиваль во Владивосток.

Как рассказал ТАСС президент федерации экстремальных видов спорта Приморского края и организатор фестиваля Денис Горбунов, в субботу на набережной собрались представители практически со всех регионов Дальнего Востока. В течение двух дней они будут демонстрировать свое мастерство на территории скейт-парка, а лучшие - получат звание чемпионов региона и призы.

"Уже больше ста участников у нас зарегистрировались, но этот процесс продолжается в течение дня. Представлен почти весь Дальний Восток, это ребята из Владивостока, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Благовещенска, Корсакова. Соревнования будут проходить сегодня в трех дисциплинах, это BMX и скейтбординг, которые являются олимпийскими видами спорта, а также трюковой самокат", - рассказал Горбунов.

Возраст участников варьируется от восьми до 16 лет, самые маленькие участники в категории BMX свое уже откатали, и на площадку выходит старшая группа скейтеров. У каждого из них есть 1,5 минуты, чтобы продемонстрировать как можно больше трюков, которые оценивает жюри. Сделать хорошо даже один элемент стоит огромного труда и концентрации. Так что во время неудачных попыток, которые случаются практически у каждого участника, принято как можно сильнее поддерживать спортсменов - все же многие из них впервые участвуют в таком большом турнире.

Трудный опыт

Одним из немногих скейтеров, которым удалось выполнить большинство задуманных трюков, стал Владимир Беляков из Южно-Сахалинска. Он катается уже пятый год, и считается уже опытным спортсменом.

"В Южно-Сахалинске у нас есть условно два скейт-парка, но на одном из них поломана вся фанера, так что мы сами, как можем, пытаемся ее восстанавливать. А на другом - очень плохой асфальт и очень маленькие фигуры, там тоже особо не потренируешься", - рассказал ТАСС Беляков.

Всего в Южно-Сахалинске, говорит он, скейтбордингом занимаются около 30 человек, и все они друг друга знают. Частенько в областной центр приезжают ребята из Холмска и Корсакова, потому что в этих городах подходящих площадок, даже плохих, нет совсем. Тем не менее, на "Мосты" они приехали целой командой, организаторы помогли с покупкой билетов. Они тоже знают о проблеме отсутствия скейт-парков в регионе, и, как могут, стараются ее решить.

В этом деле Денис Горбунов даже успел заручиться поддержкой президента РФ Владимира Путина во время встречи с общественностью на Восточном экономическом форуме. Горбунов попросил включить в программу развития Дальнего Востока проекты по созданию парков экстремальных видов спорта в регионах ДФО. Президент идею одобрил и дал соответствующее поручение Министерству спорта.

"Мы давно хотели создать скейт-парки в Находке и в Уссурийске, но все это двигалось очень медленно, - говорит Горбунов. - И вот после моего вопроса президенту во время общения на Восточном экономическом форуме уже появились новости о том, что процесс пошел, в частности я видел, что в Находке уже роют экскаватором площадку, где будет такой парк", - отмечает президент федерации экстремальных видов спорта Приморья.

Кроме того, в планах создать большой парк для проведения соревнований по экстремальным видам спорта, который должен соответствовать международным стандартам. На нем можно будет проводить российские и международные соревнования по BMX и скейтбордингу. "Пока все притормозилось, но я надеюсь, что сейчас снова будет толчок для этого проекта", - рассказал Горбунов.