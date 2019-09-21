Пилотажная группа "Первый полет" покажет новый комплекс фигур "Брызги шампанского"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Летчики пилотажной группы "Первый полет", выступающие на поршневых самолетах Як-52, Як-54 или Су-31М, покажут на закрытии чемпионата России по самолетному спорту новый комплекс фигур "Брызги шампанского". Об этом сообщил ТАСС один из основателей группы - действующий абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу в классе Advanced Роман Овчинников.

По словам Овчинникова, новый комплекс составлен из ряда базовых фигур. Сначала несколько самолетов вращаются по кругу, создавая в небе круг с помощью дымов. "В нарисованный дымами круг врывается единственный солист группы - мастер спорта Ирина Маркова - и стремительно поднимается вертикально вверх, выполняя штопорные вращения и оставляя дымовой след, напоминающий брызги шампанского", - рассказал летчик.

Сам пилот вместе с коллегой на самолетах Як-52 будет выполнять горизонтальную часть фигуры. Сольный выход будет выполнен на самолете Як-54 или Су-31М.

Премьера новой фигуры состоится на подмосковном аэродроме Дракино (Серпуховский район), где завершается чемпионат России по самолетному спорту.

В октябре этого года "Первому полету" исполняется 10 лет. Группа с момента основания выступила на более чем 130 авиационных шоу. В рамках авиасалона МАКС-2019 пилотажная группа представила свою уникальную разработку - воздушный принтер: с помощью программируемой на земле дымовой системы летящие строем самолеты "печатают" слова в небе. На этом же авиасалоне пилотажная группа представила другую новую фигуру "Пропеллер".