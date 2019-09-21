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Прокуратура Башкирии выяснит, почему девочку с родовой травмой отказались принять в детсад

Представители ведомства проверят, не нарушены ли права ребенка на доступ в детское дошкольное учреждение

УФА, 21 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Башкирии организовала проверку из-за отказа принять в детский сад двухлетнюю девочку с родовой травмой из Стерлитамакского района республики. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ведомства.

"Организовали проверку. Исследуем документацию, опросим людей. Мы будем выяснять, не нарушены ли права ребенка на доступ в детское дошкольное учреждение - детский сад, насколько органы местного самоуправления в курсе этой ситуации и какие меры принимают", - сказала собеседница агентства.

Ранее члены одного из благотворительных фондов Башкирии и члены совета по правам человека (СПЧ) при главе республики написали в социальных сетях о том, что девочке из села Алатаны Стерлитамакского района не давали путевку в детский сад потому, что якобы она "будет пугать" детей. Позже глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что СПЧ помог девочке устроиться в детский сад.

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