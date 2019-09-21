В Германии открылся фестиваль пива "Октоберфест"

БЕРЛИН, 21 сентября. /ТАСС/. Крупнейший в мире фестиваль пива "Октоберфест" открылся в субботу в Мюнхене на юге Германии, сообщает телеканал NTV. Как ожидается, за две недели мероприятие посетят около 6 млн человек.

С самого утра вокруг Луга Терезы - местности, на которой проходит фестиваль, - образовались длинные очереди из желающих попасть на праздник первыми. Дирекция "Октоберфеста" решила в этом году не отказываться от заборов, оцеплений и контрольно-пропускных пунктов. Повышенные меры безопасности действуют на фестивале с 2016 года, когда в Европе повысилась террористическая угроза. На территорию праздника нельзя проносить рюкзаки и большие сумки.

Порядок обеспечивают около 600 полицейских и несколько сотен сотрудников частных охранных предприятий.

На фестивале продукцию представляют в числе прочих пивоварни Franziskaner, Paulaner, Augustiner, Loewenbraeu. Литровая кружка обойдется посетителям в €10,8 - 11,8, что на 3% больше, чем годом ранее.

История

В первый раз "Октоберфест" был проведен 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Впоследствии фестиваль проводился почти ежегодно. 22 раза он отменялся по причине войн, эпидемий холеры или гиперинфляции 20-х годов прошлого века в Германии.

Одна из визитных карточек праздника - огромные пивные шатры. Некоторые из них могут принимать до 10 тыс. гостей одновременно. Каждая такая палатка представляет определенную мюнхенскую пивоварню, продукция которой разливается по литровым кружкам.

Мюнхенский фестиваль не только обладает очевидной привлекательностью для любителей пива, но и приносит огромные доходы городу. Более €1 млрд тратят гости "Октоберфеста" в дни его проведения. Эта сумма складывается из выручки от продажи пива, закусок и сувениров, дохода гостиниц и платы водителям такси.