Российские военные досмотрели яхту путешественника Майкла Хорна на Севморпути

МУРМАНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Яхта-ледокол "Пангея" знаменитого путешественника Майкла Хорна идет Северным морским путем. Как сообщает в субботу пресс-служба Северного флота (СФ) в распространенном пресс-релизе, личный состав арктической группировки флота совместно с инспекторско-досмотровой группой Пограничного управлением ФСБ России по западному арктическому району с борта большого противолодочного корабля (БПК) "Вице-адмирал Кулаков" провели досмотр яхты, не отвечавшей на запросы по радиосвязи.

"Военнослужащие досмотрели яхту "Пангея", совершающую переход по морям Северного Ледовитого океана от Берингова пролива до архипелага Шпицберген", - сообщает пресс-служба СФ.

Яхта была обнаружена на границе Баренцева и Карского морей между архипелагами Земля Франца-Иосифа и Новая Земля техническими средствами БПК "Вице-адмирал Кулаков", но не отвечало на запросы по радиосвязи, командование арктической группировки флота приняло решение на проведение досмотровой операции.

"В ходе проверки документов экипажа яхты и разрешения на проход по Северному морскому пути каких-либо нарушений законодательства Российской Федерации не выявлено", - сообщает пресс-служба.

Парусное судно идет под флагом Бразилии. Его экипаж составляют граждане России, Германии, Польши, США, Франции, Швейцарии и ЮАР. Самого Майкла Хорна в списке экипажа не было, числилась его дочь.

Майкл Хорн - путешественник родом из ЮАР. Знаменит кругосветными и другими путешествиями. На данной яхте уже совершал кругосветные переходы.