Власти Башкирии хотят направить на операцию в Москву девочку, которую не пустили в детсад

УФА, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Башкирии рассчитывают направить на операцию в профильный федеральный медцентр девочку из села Алатаны, которую из-за родовых травм не пускали ранее в детский сад. Об этом сообщила в субботу пресс-служба республиканского Минздрава.

Ранее члены одного из благотворительных фондов Башкирии и совета по правам человека (СПЧ) при главе республики написали в социальных сетях о том, что девочке из села Алатаны Стерлитамакского района не давали путевку в детский сад по причине того, что якобы она "будет пугать" детей. Позже глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что девочка устроена в детсад. Прокуратура республики проверяет нарушение прав ребенка на доступ в детское дошкольное учреждение.

"В августе 2019 года мама ребенка обратилась к участковому врачу-педиатру по вопросу продления инвалидности, для чего необходим осмотр челюстно-лицевого хирурга и ортопеда Республиканской детской клинической больницы (РДКБ). 23 сентября девочка будет госпитализирована в РДКБ для проведения необходимых консультаций. Также решается вопрос о направлении в профильный федеральный центр для оказания ребенку высокотехнологической медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Двухлетняя девочка признана инвалидом с августа 2017 года, она регулярно осматривается врачами-специалистами и проходит все необходимые обследования при проведении профилактических медицинских осмотров, добавили в Минздраве.