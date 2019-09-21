Комиссия Госдумы по вопросу геноцида южных осетин собрала экспертную группу

ЦХИНВАЛ, 21 сентября. /ТАСС/. Рабочая комиссия Госдумы по изучению обращения парламента Южной Осетии о признании геноцида осетин в 1920 году со стороны Грузии собрала экспертную группу для проработки вопроса. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе югоосетинского президента Анатолия Бибилова со ссылкой на члена комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбека Тайсаева.

Бибилов и Тайсаев встретились в Цхинвале, куда российский парламентарий прибыл на празднование 29-й годовщины со Дня провозглашения Республики Южная Осетия.

"Работа комиссии уже началась, собрали очень мощную экспертную группу, которая работает по этой тематике. Очень серьезно подошли к этому вопросу, огромный объем работы уже проведен", - приводит пресс-служба слова Тайсаева.

По словам Бибилова, до этого не было серьезного подхода к вопросу признания геноцида осетин.

"Мы направим в Государственную думу документы, которые имеют юридическую основу, у нас они есть, и определим состав югоосетинской рабочей группы. И наконец надо поставить точку в этом вопросе. Геноцид был. Для нас это трагический период. Все последующие годы, до 2008, - это отголоски геноцида 1920 года. И важно донести сведения об этом факте всему мировому сообществу", - цитирует пресс-служба Бибилова.

В июле южноосетинские парламентарии направили обращение о признании геноцида в 1920 году со стороны грузинских националистов к руководству России, в Госдуму и Совет Федерации. В тексте указывается, что "события 1920 года не получили должной оценки, организаторы и исполнители геноцида в отношении осетин не привлекались к ответственности". В сентябре первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников сообщал, что Совет Думы решил создать рабочую группу, которая изучит поступившее в Госдуму обращение парламента Южной Осетии.