В Ингушетии переход на цифровое вещание отметили забегом

МАГАС, 21 сентября. /ТАСС/. Акция, приуроченная к переходу на цифровое вещание в рамках Всероссийского дня бега "Кросс нации - 2019", прошла в Ингушетии. В забеге приняли участие более 500 человек, сообщила пресс-служба главы региона.

"Сегодня в Магасе впервые прошел "Цифровой забег" в рамках Всероссийского дня бега "Кросс нации - 2019". В дистанции 3000 м приняли участие более 500 человек разных возрастов: самому старшему участнику забега было 62 года, а младшему - девять лет", - говорится в сообщении.

Победителям забега вручили кубки, медали и грамоты. Забег сопровождали культурно-развлекательная программа, зарядка, интерактивы с известными спортсменами.

По информации министерства транспорта, связи и энергетики Ингушетии, цель мероприятия заключается в информировании населения республики по вопросу перехода с аналогового вещания на цифровое.

14 октября Ингушетия перейдет на цифровое вещание. Согласно плану-графику Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, республика вошла в четвертую "волну" отключения аналогового телевидения, которая станет финалом по переходу России на цифровое телевещание.

В 2018 году в "Кроссе нации" в Ингушетии приняли участие около 300 человек, в том числе чиновники, известные в регионе спортсмены и тренеры. "Кросс нации" - одно из самых масштабных спортивных событий, которое проводят по всей стране ежегодно с 2004 года.