Южный военокруг передал главе Северной Осетии исторические копии Знамени Победы

ВЛАДИКАВКАЗ, 21 сентября. /ТАСС/. Командование Южного военного округа (ЮВО) передало исторические копии Знамени Победы главе Республики Северная Осетия - Алания Вячеславу Битарову, сообщила в субботу пресс-служба ЮВО.

"Командование ЮВО передало исторические копии Знамени Победы и Знамени 10-й гвардейской стрелковой Печенгской дважды Краснознаменной, орденов Александра Невского и Красной Звезды дивизии, оборонявшей Владикавказ в годы Великой Отечественной войны, главе Республики Северная Осетия - Алания Вячеславу Битарову", - говорится в сообщении.

Церемония состоялась в рамках информационно-агитационной акции "Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации - Твой выбор" на набережной реки Терек. Представители командования ЮВО вручили военнослужащим 58 общевойсковой армии ЮВО государственные жилищные сертификаты, очередные воинские звания, государственные и ведомственные награды.

Военнослужащие подразделения спецназа ЮВО, воспитанники Северо-Кавказского Суворовского военного училища и юнармейцы продемонстрировали зрителями приемы рукопашного боя, а около 100 юношей и девушек приняли в ряды "Юнармии".

"Для гостей акции на статическом показе было представлено более 30 единиц новейшего вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобили "Рысь" и "Тигр", бронетранспортеры БТР-82АМ, реактивная система залпового огня "Град-М", гаубичная и минометная артиллерия, автоматические и противотанковые гранатометы, инженерная техника и техника войск РХБ защиты, комплексы", - добавили в пресс-службе.

Перед жителями и гостями города выступили артисты Центрального дома Российской армии и ансамбля песни и пляски ЮВО, а также эстрадные творческие коллективы города. Для гостей праздника была развернута бесплатная полевая кухня.