В Карелии 1,5 тыс. человек пробежали "Кросс наций"

ТАСС, 21 сентября. Рекордное число жителей Карелии приняли в субботу участие во всероссийской акции "Кросс наций". В этом году забег стал "цифровым" - он посвящен переходу региона на цифровое телевещание, сообщила в субботу пресс-служба главы республики.

"Карелия присоединилась к всероссийской акции, посвященной переходу на цифровое ТВ, отличилась танцевальным флешмобом и номинацией "скандинавская ходьба" и установила рекорд по количеству участников масс-старта. В этом году в Карелии рекордное количество участников в подобных спортивных мероприятиях за последние двенадцать лет - 1,5 тыс. человек пробежали "Кросса нации", из них больше тысячи изъявили желание попробовать свои силы на дистанции массовых стартов", - говорится в сообщении.

Карелия стала единственным регионом, где участникам масс-старта была предоставлена возможность пройти общую дистанцию в два километра скандинавской ходьбой. По данным пресс-службы, в Ленинградской, Вологодской и Курской областях, Крыму и на Алтае спортсмены пробежали дистанцию в 5040 метров, которые символизируют число башен, входящих в сеть цифрового эфирного вещания. В Севастополе длина дистанции составила 2019 метров - в честь года перехода страны на "цифру".

В Карелии участников "цифрового" забега наградили в трех номинациях. Самым старшим участником стал спортсмен 1936 года рождения. Самая юная участница - шестимесячная "спортсменка", она преодолела 2 километра у папы на руках. Все номинанты получили специальные призы - приставки цифрового телевидения. "Переходом на "цифру" решается важная социальная задача: для жителей становятся доступными и бесплатными 20 федеральных каналов. Для зрителей неоспоримые преимущества цифрового эфирного телевидения - это высокое качество изображения и звука", - отметили в пресс-службе.