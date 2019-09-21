В Госдуме создадут рабочую группу по правовой защите врачей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Рабочую группу по правовой защите медицинских работников планируется создать в Госдуме, говорится в сообщении, опубликованном в субботу на официальном сайте комитета Госдумы по охране здоровья.

"За неожиданные осложнения у больных врачам не должно грозить уголовное наказание, ответственность перед пациентами, как и во всем мире, стоит застраховать <...> Решить проблему поможет корректировка действующего законодательства", - говорится в сообщении. В этой связи, поясняется в сообщении, "депутаты приняли решение создать рабочую группу по правовой защите медработников".

Отмечается, что термин "врачебная ошибка" не прописан ни в одном законодательном документе, из-за чего часто происходит недопонимание, как его интерпретировать. По словам главы комитета Дмитрия Морозова, врач должен быть членом профессиональной ассоциации по своему профилю. "И когда мы говорим об административном наказании, первое, что должно быть, - это исключение из ассоциации", - приводятся в сообщении его слова.

Морозов также отмечает, что досудебную независимую экспертизу должны проводить некоммерческие профессиональные ассоциации, а Следственный комитет и прокуратура - разрабатывать порядок разбирательств с ее учетом.

Ранее участники межведомственной рабочей группы Национальной медицинской палаты (НМП) и Следственный комитет подготовили проекты предложений по введению новых статей в УК РФ: 124.1 ("Ненадлежащее оказание медицинской помощи (медицинской услуги)", 124.2 ("Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи") и изложение в новой редакции ст. 235 УК РФ ("Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности"). Медицинское сообщество плохо отнеслось к данной инициативе, потому что посчитало, что это ужесточение наказания медиков по отношению к тому, что было, заявлял президент НМП Леонид Рошаль, так как по мнению врачебного сообщества, за неумышленные осложнения врач не должен сидеть в тюрьме.

Позднее Следственный комитет сообщал, что рабочей группой проработан вопрос о введении альтернативных лишению свободы мер наказания медицинских работников за неумышленные преступления в проекте статьи 124.1 УК РФ.