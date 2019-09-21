Содружество "Курск" отремонтировало в Польше памятник и могилу командира "Молодой гвардии"

ВАРШАВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Церемония открытия после реставрации памятника и могилы командира и начальника боевого штаба действовавшей во время Великой Отечественной войны молодежной подпольной организации "Молодая гвардия" Ивана Туркенича состоялась в субботу на кладбище советских солдат в польском городе Жешув. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС лидер осуществившего ремонт содружества "Курск" Ежи Тыц.

"Содружество "Курск" завершило первый этап ремонта кладбища и решило торжественно отметить открытие восстановленных памятника и могилы, так как Иван Туркенич - известный герой, который сражался в том числе за Польшу", - сказал он. "В будущем году мы хотим завершить ремонт всего кладбища. Надеемся успеть к 9 мая", - добавил Тыц.

По его словам, ремонт содружество "Курск" осуществило при содействии союза соотечественников России в Польше "Галиция". Спонсор и инициатор ремонта - Воронежское военно-патриотическое объединение "Сила - в единстве".

"Процесс фальсификации истории стал мощным международным трендом. Нужно предпринимать усилия, делать все возможные шаги, допустимые в польском праве, чтобы этому противостоять", - указал лидер "Курска". "Каждый раз, когда мы заканчиваем ремонт того или иного кладбища или памятника, мы стремимся сообщить об этом, чтобы люди знали, что не все в нашей стране стали тотальными русофобами, что есть очень много нормальных людей, которые помнят, кто нас освободил, а кто оккупировал", - добавил он.

Город Жешув был освобожден от фашистских захватчиков 2 августа 1944 года советскими частями 102-го и 27-го корпуса 13-й армии и подразделениями 1-й гвардейской бронетанковой армии Первого Украинского фронта. В кровопролитных боях погибло 2217 советских солдат.

Содружество "Курск" - действующая в Польше организация, которая на благотворительных началах занимается реставрацией памятников советским солдатам, мест памяти и захоронений. На счету активистов уже несколько десятков отремонтированных и обновленных мемориалов Красной армии в республике. Тем временем 21 октября 2017 года в Польше вступил в силу обновленный закон о декоммунизации, который предусматривает снос памятников и мемориалов, отдающих "дань памяти лицам, организациям, событиям или датам, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй". К пропагандирующим коммунизм власти республики тогда отнесли около 230 памятников Красной армии. Большинство из них уже снесены.