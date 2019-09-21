Друг Заворотнюк рассказал о второй операции актрисы

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Актриса Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию, есть надежда на улучшение ее состояния. Об этом сообщил в субботу российский журналист и друг актрисы Сергей Майоров в эфире телеканала НТВ.

"Вчера ночью я разговаривал с Мариной Потаповой, с ее директором, - сказал он. - Была вторая операция". Майоров уточнил, что врачи посмотрели на результаты гистологии и появилась надежда, что все обойдется. По его словам, состояние актрисы тяжелое.

Он рассказал, что в больнице постоянно находятся директор Заворотнюк и ее муж Петр Чернышев.

Ранее в СМИ появилась информация об ухудшении состояния здоровья актрисы. В августе она перестала участвовать в театральных спектаклях, были подозрения о том, что она борется с онкологическим заболеванием. Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов опровергал информацию о ее госпитализации.

Российская актриса театра и кино окончила Школу-студию МХАТ (курс Авангарда Леонтьева) и сразу после выпуска стала служить в театре-студии под руководством Олега Табакова. За 10 лет работы там она сыграла в 29 спектаклях. Известность Анастасии Заворотнюк принес сериал "Моя прекрасная няня". Помимо актерской деятельности, она также выступала в роли телеведущей в проекте "Хорошие песни" на канале СТС, вела программы "Кухня для чайников", "Танцы со звездами", "Танцы на льду" и другие.